台灣隊上午將對陣以色列 花媽隔海打氣「怕輸就不會贏」

2017-03-07 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017WBC世界棒球經典賽昨開打，台灣隊今天上午將上陣，對上從未碰過、昨日以二比一打敗韓國的大黑馬以色列，人在日本的高雄市長陳菊透過臉書跨海助陣，對台灣隊喊話「怕輸就不會贏」﹗

花媽在臉書指出，冬季的腳步還沒離開，卻悄悄迎來棒球季。

她表示，2017WBC世界棒球經典賽，這次從成軍便經歷許多辛苦，然而球員們從各自的球季結束便投入訓練和備賽，為了上場那一刻，讓世界看見台灣棒球的榮光。

花媽也向台灣隊喊話「怕輸就不會贏」﹗強調無論在哪裡，我們都一起給台灣代表隊最熱烈的勇氣，相信台灣，台灣加油！