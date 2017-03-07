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台灣隊上午將對陣以色列 花媽隔海打氣「怕輸就不會贏」

2017-03-07  08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017WBC世界棒球經典賽昨開打，台灣隊今天上午將上陣，對上從未碰過、昨日以二比一打敗韓國的大黑馬以色列，人在日本的高雄市長陳菊透過臉書跨海助陣，對台灣隊喊話「怕輸就不會贏」﹗

花媽在臉書指出，冬季的腳步還沒離開，卻悄悄迎來棒球季。

她表示，2017WBC世界棒球經典賽，這次從成軍便經歷許多辛苦，然而球員們從各自的球季結束便投入訓練和備賽，為了上場那一刻，讓世界看見台灣棒球的榮光。

花媽也向台灣隊喊話「怕輸就不會贏」﹗強調無論在哪裡，我們都一起給台灣代表隊最熱烈的勇氣，相信台灣，台灣加油！

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  • 花媽關心WBC台灣隊賽況，透過臉書隔海打氣（翻攝陳菊臉書）

    花媽關心WBC台灣隊賽況，透過臉書隔海打氣（翻攝陳菊臉書）

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