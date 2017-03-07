台灣無意部署「薩德」 媒體爆有2原因

軍方內部評估，國軍無「薩德」作戰需求，且無意落入軍購錢坑，故不考慮引進「薩德」。（路透資料照）

2017-03-07 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕部署「薩德」一事造成韓中關係緊張，國防部長馮世寬曾向立委透露不贊成在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統，媒體報導，軍方內部評估，國軍無「薩德」作戰需求，且無意落入軍購錢坑，故不考慮引進「薩德」。

本報報導，馮世寬曾就不贊成引進「薩德」一事回應立委，指出美日韓的聯盟是逼迫中國合作，但是台灣該做的是防衛我們自己的安全，不要涉入這些戰爭，台灣應該為自己的主權而戰，絕對不是去幫其他的國家作戰，這點非常明確。

《風傳媒》報導，軍方表示，台灣面臨的威脅是中國部署的中、短程彈道飛彈，而非可攜帶核彈頭的長程洲際彈道飛彈，國軍在防禦上不需要「薩德」，在台部署「薩德」對美方也無意義。

報導指出，此外，台美不是軍事同盟國關係，若要「薩德」，必須耗資千億以上預算採購。故無意引進。