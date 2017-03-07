國民黨主席選舉 媒體民調：郝龍斌第一

國民黨主席最新民調顯示，參選人郝龍斌排名第一。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-07 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席6強爭霸，根據媒體最新民調顯示，以一般民眾、國民黨認同者、國民黨員做調查，國民黨副主席郝龍斌皆以些微差距領先，而有逾半民眾不關心國民黨主席選舉。

根據《TVBS》最新民調顯示，國民黨主席選舉6名參選人中，一般民眾有17%希望由郝龍斌擔任國民黨主席、洪秀柱16%、吳敦義14%、韓國瑜12%、詹啟賢8%、潘維剛2%。自稱為國民黨黨員的受訪者中，郝龍斌獲得20%的支持度，其次為吳敦義17%、洪秀柱13%、詹啟賢10%、韓國瑜9%、潘維剛2%。

民眾關心國民黨主席選舉部分，54%民眾表示不關心，40%民眾則表示關心黨魁選舉，6%不知道。

郝龍斌表示，最在意的不只是支持度，更在乎黨員願意相信他能幫助國民黨的改革、相信他能帶領國民黨監督民進黨政府，這也是他參選的初衷和目的。

《TVBS》此次民意調查於3月1日至3日晚間進行調查，有效樣本1026位，信心水準為95%，抽樣誤差正負3.1個百分點以內。