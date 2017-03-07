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數據曝光！國民黨人頭黨員 剔除率不到5％

國民黨中央黨部。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-07  07:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉激烈，還引發人頭黨員、甚至黑道入黨情事，媒體報導，以去年12月底至今年1月20日的新入黨、回復黨籍人數約6萬5千人計算，實際上被剔除者比率僅不到5％，僅退回約3000份入黨申請書。

本報曾報導，對於人頭黨員一事，郝龍斌曾指出從1月1日到20日，短短20天就通過4萬6千人入黨，過往4年入黨人數總和還不到這次的10分之1，他質疑這個時間點入黨是要影響選舉。郝龍斌批評「人頭黨員」、「集團入黨」不是黨主席選舉的補藥，是國民黨的毒藥，呼籲黨中央組成公正超然的委員會，針對人頭黨員要求「團進就要團出」。

《上報》報導，國民黨中央上週公布數據顯示，具投票權黨員達37萬2958人，其中，1月20日前入黨、回復黨籍者計6萬1081人，未通過審核者不到5％。報導指出，有黨務高層無奈表示，要界定對方是否為人頭黨員有相當難度，但黨中央也要求投票當天，黨員攜帶黨證上若無照片，要出示其他證件以供識別，以防「一人數投」。

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