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台灣步槍子彈外銷 傳美多家軍火商搶進談合作

205兵工廠。（資料照，記者葛祐豪攝）

2017-03-07  06:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣軍品其實已經早已悄悄外銷，據報導，軍備局高雄 205兵工廠2013年跟美軍火商Wolf Ammo公司簽下5年合約，進一步供應3.6億顆子步槍子彈；合約即將到期，傳台灣要漲價了，但是，有更多的美軍火商風聞台灣步槍子彈生產外銷，想來台灣談合作。

《上報》報導，205兵工廠在2013年跟Wolf Ammo公司的5年合約中，每年將產製7200萬顆5.56 公厘步槍子彈給Wolf Ammo公司，每顆報價約0.181美金（約5.79元台幣），跟美國市售一顆約10元台幣以上，具有相當的利潤空間；也因為低價質精，美國多家軍火商也四處打聽，想到台灣談合作，且有多家軍火商在台代理已經展開動作。

但是，205兵工廠最近打算對新的軍火供應商提出漲價要求，傳205廠可能要調漲20%，每顆5.56 公厘步槍子彈漲到約0.217美金（約6.95元台幣），但這漲幅對軍火商不是問題。

報導指出，軍備局對此保持不回應的態度。

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