柯文哲要幫站台？ 國民黨議員：好意我們心領

2017-03-06 23:59

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲私下與時代力量、綠社盟互動，卻也不忘與國民黨經營關係；除了傾力協助議員選舉服務案，也數度企圖延攬原住民議員擔任原民會主委，私下更承諾願意幫忙站台選舉。但多數國民黨議員聽到「站台」卻避之唯恐不及，國民黨發言人、市議員王鴻薇更表示，下屆市長選舉，國民黨會推候選人，「柯的好意我們心領」。

國民黨議員陳重文表示，柯市長是無黨籍、白色力量，心中沒有藍綠之分，只有選民；不分黨派議員提出的建設意見，只要合法、合理，柯市長就願意實踐。陳重文上個月舉辦「藍軍千人宴」討論中美快速道路規劃，市長也不避諱出席背書。

另外，前原民會主委陳秀惠今年1月請辭，柯文哲曾3度徵詢國民黨原住民議員李傅中武。李傅中武表示，考量對族人的責任，最後婉拒；但柯市長對族人照顧有佳，私下為人直爽，願意跟柯市長當好朋友、知己。

柯文哲今受訪也表示，國民黨也有好朋友，只要人家有邀請也會參加。言下之意，是不排除幫忙站台。對此，下屆市議會國民黨團書記長陳永德表示，確實有聽聞柯市長願意幫忙站台，但認為這是玩笑話、沒有當真；因為選舉各自歸隊，若擅自讓其他陣營候選人站台，恐涉及黨紀規範。

國民黨議員秦慧珠也認為柯文哲此言是玩笑話、隨口說說。國民黨發言人、市議員王鴻薇則直言，柯市長為了選舉考量，急切拉攏各方勢力「撿到籃子裡的就是菜」；但下屆市長選舉，國民黨會推候選人，柯的好意我們心領。