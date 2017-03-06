台人赴韓詐騙案 外交部證實「許馥雅」為鄧分身帳號

2017-03-06 23:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕台少女赴韓國失聯，原來是涉詐騙案被捕。外交部今探視江女，並證實先前媒體所報導失聯的「許女」就是鄧女，因「許馥雅」為鄧女的臉書分身帳號。外交部也呼籲國人，切勿受不明背景公司行號、團體或個人招聘、委託或慫恿，出國從事電話詐騙、領取不明款項、出借人頭開設銀行帳戶或持用偽造信用卡消費等不法行為，不僅造成自身與家屬之不幸，甚且損及國家整體形象。

鄧女於2月12日、江女於2月14日分別赴韓，後因涉電信詐騙案前後在14日及15日被捕。而江女向韓警表示不願通知家屬與台灣駐處，江母自此和江女失聯。江母焦急尋人，並於25日向桃園警局報案，轉知駐韓國代表處後，駐處於27日完成韓國報警程序。但韓警一開始是朝尋找失蹤人口方向偵辦，駐處後來促請韓警一同查對觸法被捕外籍人士的名單，才得知江女早已被捕。

江母於3月2日在臉書發布尋人布告並請各界協尋江女與「許女」，國內媒體也開始大幅報導本案，然而外交部始終未接獲「許女」家屬聯繫。駐處並於3日下午接獲鄧女2月28日時在拘留所寫的書信，才知鄧女因涉電話詐騙案被捕。

駐處在4日下午派員探視鄧女，並通知其家屬。韓國警方在4日晚間10時通知駐處表示，江女涉電話詐騙被捕。韓國媒體也在4日當晚開始報導，台灣遊韓失聯的「江女」就是涉詐騙被捕的江女。外交部也在4日當晚11時許告知江母其涉案並被捕一事。

駐處今天上午派員探視江女。根據江女所述，她認識鄧女，且鄧女在臉書以本名及「許馥雅」名義分別開立帳號，外交部就此證實鄧女即媒體報導所稱之「許女」。外交部也已經將探視江女情形轉知江母。

外交部表示，自2006年起，曾發生多起我國人赴韓涉電信詐騙情事。有鑑於台韓尚未簽署司法互助或引渡協定，過去我在韓涉案國人均在韓國接受司法審判，並服刑期滿後返國，未曾發生被遣送第三國之情事。韓國警方正在調查此案，外交部將持續關注。

外交部表示，外交部關注旅外國人安全，並提供一切可能協助。同時呼籲國人，切勿受不明背景公司行號、團體或個人的招聘、委託或慫恿，出國從事電話詐騙、領取不明款項、出借人頭開設銀行帳戶及持用偽造信用卡消費等不法行為，不僅造成自身與家屬不幸，甚且損及國家整體形象。