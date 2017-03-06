婦聯會要捐160億助長照 衛福部：還沒收到文件

2017-03-06 19:57

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國婦女聯合會（婦聯會）今天表示，已經發函給衛福部，表達將捐助新台幣160億元，協助政府推動長照政策。不過，對此，衛福部社會救助及社工司長李美珍表示，目前尚未聽到相關消息或收到相關文件，因此無從說明。

近期婦聯會的資產廣受外界質疑，而婦聯會不只發布新聞稿嚴正駁斥澄清，更宣布將從資產中捐出280億元做為公益使用，其中，160億元捐給政府負責長照業務的主管機關專款專用，並且於今日說明，已經發函衛福部表達要捐款160億元，響應長照政策，藉以證明婦聯會絕非特定政黨附隨組織，而是服務社會、照顧弱勢的公益團體。

李美珍指出，衛福部只有在地震、颱風等重大災害期間，才能對外募款，若是其他時間，有其他單位要主動捐款給衛福部，是可以被動接受，而依照過去的經驗，使用方式以捐贈者指定用途進行分配，例如希望支應長照業務，就會由負責單位視情況調配款項。