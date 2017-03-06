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防堵謝系姚文智選上北市長 傳新系將暗助柯P

外傳新系將暗助台北市長柯文哲，防堵謝系姚文智。（記者簡榮豐攝）

2017-03-06  19:35

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲日前表態爭取連任，民進黨立委姚文智也表態參選，有消息指出，民進黨新潮流派系為了避免謝系的姚文智當選，此次將暗助柯文哲，2022年則會力推新系立委吳思瑤接棒。

《三立新聞》報導引述消息來源指出，民進黨新系雖不滿意柯文哲施政，但要避免謝系姚文智當選，在派系考量下，此次初選可能暗助柯文哲，4年後再接棒給新系立委吳思瑤。

針對記者提問新系防堵姚文智，柯文哲今天受訪時苦笑「你可以問一個比較容易的嗎？」並說民進黨的派系互鬥，他們派系自己要取一個平衡。吳思瑤則說，根本沒有誰鋪路、誰布局，新潮流跟柯文哲也沒有什麼交惡，只要柯市政推動的好。

報導指出，民進黨也有意循當年模式，黨內有意參選者先整合，再和柯文哲進行第二階段的整合。

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相關關鍵字： 2018 台北市長 吳思瑤 姚文智 柯文哲 民進黨
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