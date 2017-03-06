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加勒比海地區邦交浮動？ 總統府這樣回應

2017-03-06  19:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕外交部長李大維今赴立院報告業務並備詢，李大維在答詢時坦言，我國對外關係「有黃燈」，加勒比海地區「確有浮動」，且未來聖多美普林西比與我國斷交的模式，也有可能再度發生。

對此，總統府發言人林鶴明表示，我們相當重視與各友邦間的情誼，也非常樂意在「踏實外交」的基礎上，秉持互利互惠的原則，與我國的友邦在經貿、技術等各層面更進一步合作，並深化雙方民間社會上更多更具價值的實質交流，為雙方創造更多的機會，讓雙方都共同獲益。至於相關的國際情勢，外交部等單位也會持續並且全盤掌握。

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  • 總統府發言人林鶴明。（資料照，記者方賓照攝）

    總統府發言人林鶴明。（資料照，記者方賓照攝）

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