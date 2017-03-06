| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

彰化想做台電ㄟ「大囝」 專家：法和人是關鍵

2017-03-06  21:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府籌劃成立彰化智慧綠能公司，擬爭取成為台電子公司、當台電的「大兒子」，不過，近來碳權交易，已突顯國內推動綠電阻礙重重，財經法律專家今在一場座談會直言，綠電需跨區經營方可行，跨區經營牽涉高度困難度，特別是法源依據和稅法，縣府需審慎規劃，以免重蹈台南市輔導開發農場失敗的覆轍。

身兼總統府人權諮詢委員會委員、中正大學財經法律研究中心主任和特聘教授黃俊杰，今天應縣府邀請，在縣府進行名為「地方政府在綠能發展與管理之可行性分析」專題講座，他針對綠電認證與碳權交易、綠能專區和公民電廠等多元層面，提出見解。

黃俊杰說，電業法是讓縣府爭取當台電子公司的後盾，彰化縣風大日照充裕，更是縣府優先向中央爭取溫室氣體減量產業發展示範特區，不過，如何讓資源變成優勢，考驗主政者的智慧。

他以台南市輔導開發農場為例，政策失敗癥結點，出在稅務局罰稅，造成業者收攤，還向縣府抗爭，黃俊杰表示，要開發綠電一定要做跨區經營，而跨區經營卻有其高度困難度，牽涉法源和地方稅法通則，特別是彰化縣如果想在地層下陷或土地污染農地做綠電特區發展，更要把稅法納入其中。

黃俊杰指出，彰化縣有發展綠電的特色和優勢，但不是主政者有心就一定做得起來，攸關成敗的是事務官公務員做事態度，「如果沒有事務官幫忙，可能你們（指縣長魏明谷）做滿第1任要選下一任時，連辦公室都還沒有啟動…」因此，地方法規和稅法，以及地方自治條例等法源問題，都要全方位規劃。

「公務員在刑法上的好處就只有4個字『加重其刑』」黃俊杰一針見血說，執政者要讓事務官沒有畏懼推動政務官想推動的政策，一定要把自治法規做好。

縣長魏明谷全程聆聽講座，他認同專家見解並說，綠電政策確實有賴法規面突破，縣府會參酌，儘快讓綠能公司成立運作，不會只是紙上談兵。

廣告
  • 中正大學財經法律研究中心主任和特聘教授黃俊杰，今到彰化縣政府進行專題演講。（記者張聰秋攝）

    中正大學財經法律研究中心主任和特聘教授黃俊杰，今到彰化縣政府進行專題演講。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣長魏明谷和副縣長林明裕，全程聆聽講座。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長魏明谷和副縣長林明裕，全程聆聽講座。（記者張聰秋攝）

  • 開發綠電是縣長魏明谷（右）施政重心。（記者張聰秋攝）

    開發綠電是縣長魏明谷（右）施政重心。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台電 彰化 彰化智慧綠能公司 綠電 黃俊杰
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：彰化想做台電ㄟ「大囝」 專家：法和人是關鍵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.