彰化想做台電ㄟ「大囝」 專家：法和人是關鍵

2017-03-06 21:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府籌劃成立彰化智慧綠能公司，擬爭取成為台電子公司、當台電的「大兒子」，不過，近來碳權交易，已突顯國內推動綠電阻礙重重，財經法律專家今在一場座談會直言，綠電需跨區經營方可行，跨區經營牽涉高度困難度，特別是法源依據和稅法，縣府需審慎規劃，以免重蹈台南市輔導開發農場失敗的覆轍。

身兼總統府人權諮詢委員會委員、中正大學財經法律研究中心主任和特聘教授黃俊杰，今天應縣府邀請，在縣府進行名為「地方政府在綠能發展與管理之可行性分析」專題講座，他針對綠電認證與碳權交易、綠能專區和公民電廠等多元層面，提出見解。

黃俊杰說，電業法是讓縣府爭取當台電子公司的後盾，彰化縣風大日照充裕，更是縣府優先向中央爭取溫室氣體減量產業發展示範特區，不過，如何讓資源變成優勢，考驗主政者的智慧。

他以台南市輔導開發農場為例，政策失敗癥結點，出在稅務局罰稅，造成業者收攤，還向縣府抗爭，黃俊杰表示，要開發綠電一定要做跨區經營，而跨區經營卻有其高度困難度，牽涉法源和地方稅法通則，特別是彰化縣如果想在地層下陷或土地污染農地做綠電特區發展，更要把稅法納入其中。

黃俊杰指出，彰化縣有發展綠電的特色和優勢，但不是主政者有心就一定做得起來，攸關成敗的是事務官公務員做事態度，「如果沒有事務官幫忙，可能你們（指縣長魏明谷）做滿第1任要選下一任時，連辦公室都還沒有啟動…」因此，地方法規和稅法，以及地方自治條例等法源問題，都要全方位規劃。

「公務員在刑法上的好處就只有4個字『加重其刑』」黃俊杰一針見血說，執政者要讓事務官沒有畏懼推動政務官想推動的政策，一定要把自治法規做好。

縣長魏明谷全程聆聽講座，他認同專家見解並說，綠電政策確實有賴法規面突破，縣府會參酌，儘快讓綠能公司成立運作，不會只是紙上談兵。