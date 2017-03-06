彰化想做台電ㄟ「大囝」 專家：法和人是關鍵
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府籌劃成立彰化智慧綠能公司，擬爭取成為台電子公司、當台電的「大兒子」，不過，近來碳權交易，已突顯國內推動綠電阻礙重重，財經法律專家今在一場座談會直言，綠電需跨區經營方可行，跨區經營牽涉高度困難度，特別是法源依據和稅法，縣府需審慎規劃，以免重蹈台南市輔導開發農場失敗的覆轍。
身兼總統府人權諮詢委員會委員、中正大學財經法律研究中心主任和特聘教授黃俊杰，今天應縣府邀請，在縣府進行名為「地方政府在綠能發展與管理之可行性分析」專題講座，他針對綠電認證與碳權交易、綠能專區和公民電廠等多元層面，提出見解。
黃俊杰說，電業法是讓縣府爭取當台電子公司的後盾，彰化縣風大日照充裕，更是縣府優先向中央爭取溫室氣體減量產業發展示範特區，不過，如何讓資源變成優勢，考驗主政者的智慧。
他以台南市輔導開發農場為例，政策失敗癥結點，出在稅務局罰稅，造成業者收攤，還向縣府抗爭，黃俊杰表示，要開發綠電一定要做跨區經營，而跨區經營卻有其高度困難度，牽涉法源和地方稅法通則，特別是彰化縣如果想在地層下陷或土地污染農地做綠電特區發展，更要把稅法納入其中。
黃俊杰指出，彰化縣有發展綠電的特色和優勢，但不是主政者有心就一定做得起來，攸關成敗的是事務官公務員做事態度，「如果沒有事務官幫忙，可能你們（指縣長魏明谷）做滿第1任要選下一任時，連辦公室都還沒有啟動…」因此，地方法規和稅法，以及地方自治條例等法源問題，都要全方位規劃。
「公務員在刑法上的好處就只有4個字『加重其刑』」黃俊杰一針見血說，執政者要讓事務官沒有畏懼推動政務官想推動的政策，一定要把自治法規做好。
縣長魏明谷全程聆聽講座，他認同專家見解並說，綠電政策確實有賴法規面突破，縣府會參酌，儘快讓綠能公司成立運作，不會只是紙上談兵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 別談一中各表、一中同表 韓國瑜：黨員都聽不懂
- 北市同志伴侶可申請公宅 柯文哲：同性伴侶視為實質家人照顧
- 亞東關係協會更名 野島剛：台灣在政治正名
- 經典賽Live》台灣當心！以色列開幕戰延長賽險勝南韓
- 女模命案逆轉？檢警：梁女涉案低被釋放
- 廖任磊完美1局 收服巨人監督
- 搶2020世界蘭展 台北、台南互不讓
- NBA》超狂大三元球季！單季79次成聯盟史上第一
- 彰化縣磺溪美展 24日開始徵件
- 戲劇院reopen 兩廳院制服換新裝
- 高尺怪「蛋」！牛棚藏地下室
- 大學五大協進會聲明：不涉政治敏感議題承諾書
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 王少偉受毒蜂考驗 大呼「我還沒有結婚生子」
- 反北宜直鐵10團體 到宜縣府陳情
- 昔日「阿蘭」香儂道荷堤抗癌魔 直呼感覺很棒
- 法鼓山4月北高台南將辦祈福皈依
- 經典賽》震撼！林昌勇掉分 以色列延長賽擊敗南韓
- 酒駕慣犯暴衝撞死1騎士 警：駕照去年已被吊扣！
- 推銷台農產品 江宏傑手作「愛的沙拉」
- （影音）推動中正紀念堂轉型 鄭麗君：願負政治責任
- 雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟 還同時懷第二胎
- 陣前換將破局？法國前總理居貝：不角逐總統
- 健保給付C肝新藥 疑似出現首例致死個案
- 零撲殺 學者︰政府應負防疫責任
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 甜心主播變老木 侯佩岑婚後為兒換腦袋
- 承諾書傷學術自由 全國學生組織發起串聯
- 福島重災區輻射太可怕 機器人進入後也「死亡」
- MLB》春訓打擊率不到兩成 馬查多：經典賽等著瞧
- 川普指歐巴馬竊聽 FBI局長反要司法部駁斥
- 經典賽直擊》以色列打者爆發力強 林琨笙：配球膽大心細
- 經典賽》WBC開場儀式 「韓國柯P」開球揭序幕（圖輯）
- 竹市特殊溜滑梯又來了 碗公型溜滑梯5月開溜
- 《麻雀變鳳凰》原始版超黑暗 女主角下場很悲慘
- 柿子挑軟的吃？ 取締酒駕7成以上是機車
- 籃球》拚世界中學生籃賽資格 南山有望復仇松山
- 岡山鑽石大樓管委會成軍 陳年爛攤子跨出第一步
- 程宇扯謊控梁女策劃命案 潘建志：他是人格病態
- （影音）死侍連婊金鋼狼 3分半短片彩蛋你都看清楚了嗎？
- 兩億哥辛龍樂透疑雲未解 豪氣「包場」又露餡
- 自由開講》城市狗皮膏藥美學殺人
標題：彰化想做台電ㄟ「大囝」 專家：法和人是關鍵
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email