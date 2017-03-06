國民黨主席選舉 將辦2場電視政見發表會

2017-03-06 18:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉今召開第2場「擬參選同志座談會」，雖多組參選人認為應舉辦電視辯論會，但會中考慮有6組參選人，辯論時間恐過於冗長，所以仍比照去年黨主席補選形式，辦2場電視政見發表會，其花費將由各參選人均分。

經2多小時的閉門會議後，國民黨文傳會副主委胡文琦轉述，會中達成兩點共識；第一，將辦理2場具辯論性質的電視政見發表會，時間控制2小時內，約2至3輪，電視轉播費用平均分擔，2場時間為分別為4月底、5月初，也會提供網路直播。

胡文琦表示，因為目前有6組參選人，若每個人都要暢所欲言辯論，時間可能會超過2小時，實務上也不太可能，所以只能比照去年黨主席補選的政見發表會形式，在發表政見時充分發言，並對其他參選人提問，但被提問的參選人是否回答則自行決定。

第二，國民黨組發會原本規劃，各參選人進行22縣市的政見發表會，經討論精簡後，胡文琦說，將分成在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏共舉辦5場，至於花東和海外的政見發表會，則由各參選人決定是否派員參加。

此外，國民黨主席參選人潘維剛在會中質疑黨中央及各地方黨部刻意邊緣化，胡文琦澄清，由於潘維剛起步比較晚，組發會在確定潘參選後，已立刻在群組通知各黨部，告知黨部若有活動要通知潘維剛，都照遊戲規則進行。