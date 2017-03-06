全民總統口號是蔣家舊論？ 野島剛要蔡英文別踏陷阱
2017-03-06 21:33
〔記者楊媛婷／台北報導〕在台灣，「全民總統」是陷阱？日本作家野島剛新書《台灣十年大變局》，爬梳台日中近10年關係，他觀察前總統陳水扁、馬英九，民調一落千丈的根本原因，就在於兩人都追求成為「全民總統」，「對台灣來說，『全民總統』是永遠達不到的目標，政治鐵則就是只要領導者夠優秀，自然就能帶領眾人。」
野島剛指出，民主選舉制度的隱形鐵則就是「贏者全拿（winners take all）」，透過選舉制度選出人民公認的傑出者後，再由傑出者帶領眾人，「其中並沒有『全民』的概念」，他指出台灣總統一直在追求「全民總統」，其實停留在威權時代的舊思想中，「過去老蔣、小蔣是全民總統，是因為蔣家掌控所有的政治機器與媒體教育。」
「民主社會會有不同的衝突與意見存在，民主社會重視的是協調，但選舉的本質還是贏者全拿。」野島剛認為陳水扁、馬英九兩人上任後都宣稱要以成為全民總統為目標，但兩人民調最後往往只有百分之十或百分之二十的滿意度，他認為「全民總統」將是個美麗的陷阱，台灣的總統必須從現實面著手，也說總統蔡英文不該再抱有「全民總統」等不切實際的目標。
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