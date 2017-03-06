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批黨中央刻意邊緣化 潘維剛：憤怒、心寒

2017-03-06  18:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉有高達6人投入競逐，最晚宣布參選的潘維剛今表示，遭到國民黨中央及各地方黨部刻意邊緣化，感到憤怒且心寒，批黨中央利用資源的掌控操作公開民主的選舉，必將在台灣選舉的政治史上留下一大污點。

國民黨主席選舉今下午召開第2場「擬參選同志座談會」，潘維剛陣營發出新聞稿向國民黨中央黨部發出最嚴正的抗議，抗議國民黨中央及各地方黨部的刻意邊緣化，在舉辦各類型活動時，都會通知各候選人，卻唯獨沒有通知潘維剛，使辦公室人員在安排行程中遭遇到莫大的困難。

潘維剛表示，這次她參選黨主席最重要的事情，就是希望能幫國民黨找回更多黨員回家，進而擴大參與，不僅是為了壯大國民黨，更是要為國民黨注入新的生命力，所以除了競選辦公室安排的行程之外，她也積極地希望能參與各地方黨部所舉辦的活動，能有更多的機會與地方的黨職、黨員以及支持國民黨的朋友見面，爭取認同。

潘維剛說，為想回家的黨員爭取更加便利暢通的管道，或是為爭取地方活動的參與曝光，都是希望能鼓勵更多黨員回家，能重新參與國民黨，重新認同國民黨，但如今卻被中央黨部用刻意邊緣化的方式打壓，讓她感到憤怒且心寒，要求中央黨部必須立即公開正式的回應，這樣利用資源的掌控來操作公開民主的選舉，必將在台灣選舉的政治史上留下一大污點。

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  • 國民黨主席參選人潘維剛表示，遭到國民黨中央及各地方黨部刻意邊緣化，感到憤怒且心寒。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席參選人潘維剛表示，遭到國民黨中央及各地方黨部刻意邊緣化，感到憤怒且心寒。（資料照，記者方賓照攝）

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