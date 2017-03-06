批黨中央刻意邊緣化 潘維剛：憤怒、心寒
2017-03-06 18:09
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉有高達6人投入競逐，最晚宣布參選的潘維剛今表示，遭到國民黨中央及各地方黨部刻意邊緣化，感到憤怒且心寒，批黨中央利用資源的掌控操作公開民主的選舉，必將在台灣選舉的政治史上留下一大污點。
國民黨主席選舉今下午召開第2場「擬參選同志座談會」，潘維剛陣營發出新聞稿向國民黨中央黨部發出最嚴正的抗議，抗議國民黨中央及各地方黨部的刻意邊緣化，在舉辦各類型活動時，都會通知各候選人，卻唯獨沒有通知潘維剛，使辦公室人員在安排行程中遭遇到莫大的困難。
潘維剛表示，這次她參選黨主席最重要的事情，就是希望能幫國民黨找回更多黨員回家，進而擴大參與，不僅是為了壯大國民黨，更是要為國民黨注入新的生命力，所以除了競選辦公室安排的行程之外，她也積極地希望能參與各地方黨部所舉辦的活動，能有更多的機會與地方的黨職、黨員以及支持國民黨的朋友見面，爭取認同。
潘維剛說，為想回家的黨員爭取更加便利暢通的管道，或是為爭取地方活動的參與曝光，都是希望能鼓勵更多黨員回家，能重新參與國民黨，重新認同國民黨，但如今卻被中央黨部用刻意邊緣化的方式打壓，讓她感到憤怒且心寒，要求中央黨部必須立即公開正式的回應，這樣利用資源的掌控來操作公開民主的選舉，必將在台灣選舉的政治史上留下一大污點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 防堵謝系姚文智選上北市長 傳新系將暗助柯P
- 處理陳抗暴力不力？ 內政部長：有確實監控掌握
- 亞東關係協會更名 野島剛：台灣在政治正名
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女模命案逆轉？檢警：梁女涉案低被釋放
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 蔡少芬沒在怕 神經病發作臉部崩壞
- 轎車疑似失控自撞電線桿 駕駛無呼吸心跳
- 劉雨柔曬性感浴袍照 雙腿大開超豪邁
- 桃園》同性伴侶註記 已有219對
- 人工增雨盼解困 水利署：二階限水機率不高
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 日本救災直升機演練時墜毀 機上9人全罹難
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 孝子感動白沙屯媽祖！鑾轎轉進巷內家門
- 北韓搗彈 歐巴馬曾發動電子戰
- 金曲歌王大啖老鼠肉 「勞累過後什麼都能吃」
- 自由廣場》三月 國共的血腥共業
- SBL》富邦明背水一戰 全隊觀看檢討影片達1.5小時
- 住宅區餐廳禁燃炭？ 柯P：讓台北成為環保城市
- （影音）死侍連婊金鋼狼 3分半短片彩蛋你都看清楚了嗎？
- 星巴克大漲價生意卻超好 港媒分析原因！
- 送自己退休禮 58歲男完成徒步環島
- 台塑六輕驚傳工安意外 4人受傷送醫治療
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 醫病》搶救478克女嬰 成醫動脈關閉手術創新紀錄
- 蘆洲區中興街民宅8樓冒火舌 救出一名女性
- 「妳第一次自己去外拍…」 女模姐PO照憶妹
- 〈異同OPEN講〉同志婚姻 真的不能等了
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 2月出口可望衝上兩位數成長
- 推銷台農產品 江宏傑手作「愛的沙拉」
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- MLB》哈維挨轟 紅雀打擊戰勝大都會
- 反北宜直鐵10團體 到宜縣府陳情
- 自由廣場》〈澄社評論〉「兩岸協議監督條例」呢？
- 承諾書傷學術自由 全國學生組織發起串聯
- 超猛！外籍藝人安妮勤學做菜 考到中餐丙級證照
- 莎莎憶出道辛酸 挨罵躲廁所哭裝沒事
- 華銀衝刺個金 信用卡流通數要破百萬張
- 「家將臉譜」出征！這校奪全國「飛盤賽」冠軍
- 《中日對照讀新聞》路面電車で荷物配送 札幌、渋滞緩和へ実証実験－以路面電車配送貨物 札幌試驗緩解塞車
- 屏東水銀路燈全面淘汰 年省電費逾6千萬元
- 電纜地下化 鄭文燦喊3年衝全市50％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：批黨中央刻意邊緣化 潘維剛：憤怒、心寒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分