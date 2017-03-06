8縣市首長進軍日本 聯手行銷台灣農產

8縣市首長進軍日本聯合造勢，期帶動業績突破億元。（市府農業局提供）

2017-03-06 17:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會與全國8縣市首長聯手進軍日本「FOODEX JAPAN東京國際食品展」，今年以「台灣」為國家品牌，主打「安心、安全、放心」為訴求，參展廠商達129家，較去年成長15%，透過8縣市首長聯合造勢，期帶動今年業績突破億元。

市府農業局表示，繼前2年南台灣5縣市長攜手赴日參加東京國際食品展，行銷台灣農、漁產品，今年規模達歷年之最，由農委會委託市政辦理，邀請屏東縣、嘉義縣、嘉義市、台中市、台南市、雲林縣及新北市等縣市首長赴日，由桌球王子江宏傑擔任活動代言人，「高通通」則當他的助手，現場製作愛的沙拉，共同行銷台灣農產，受到日本各界熱烈歡迎。

農委會主委林聰賢表示，日本長期是台灣最友好、彼此信賴的貿易夥伴，尤其是在農產貿易與農業合作方面，兩國關係更是密切，而台灣農產品具備「供貨穩定」及「品質確保」的外銷供應體系，提供各國消費者優質與安全的農產品，今年農委會整合各縣市政府資源，提升各國買家對台灣農特產品及產業的優質印象。

高雄市長陳菊指出，這次台灣縣市參與東京食品展規模是歷年之最，台灣館參展廠商達129家廠商，較去年成長15%，藉由8縣市首長聯合造勢，發揮台灣整體力量，提升拓展台灣農產品與促進台日貿易交流，期望今年業績能成長2成以上。

陳菊說，台日兩地經貿往來頻繁，高雄優質農、漁產行銷國際獲回響，接單表現亮眼，包括「高雄海味」鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚等高雄5寶；「高雄首選」香蕉、鳳梨及玉荷包等，都是每年台日貿易重要品項，將持續推動安全農業、行銷優質食品，讓國際認識高雄農業。