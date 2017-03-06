8縣市首長進軍日本 聯手行銷台灣農產
2017-03-06 17:45
8縣市首長進軍日本聯合造勢，期帶動業績突破億元。（市府農業局提供）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會與全國8縣市首長聯手進軍日本「FOODEX JAPAN東京國際食品展」，今年以「台灣」為國家品牌，主打「安心、安全、放心」為訴求，參展廠商達129家，較去年成長15%，透過8縣市首長聯合造勢，期帶動今年業績突破億元。
市府農業局表示，繼前2年南台灣5縣市長攜手赴日參加東京國際食品展，行銷台灣農、漁產品，今年規模達歷年之最，由農委會委託市政辦理，邀請屏東縣、嘉義縣、嘉義市、台中市、台南市、雲林縣及新北市等縣市首長赴日，由桌球王子江宏傑擔任活動代言人，「高通通」則當他的助手，現場製作愛的沙拉，共同行銷台灣農產，受到日本各界熱烈歡迎。
農委會主委林聰賢表示，日本長期是台灣最友好、彼此信賴的貿易夥伴，尤其是在農產貿易與農業合作方面，兩國關係更是密切，而台灣農產品具備「供貨穩定」及「品質確保」的外銷供應體系，提供各國消費者優質與安全的農產品，今年農委會整合各縣市政府資源，提升各國買家對台灣農特產品及產業的優質印象。
高雄市長陳菊指出，這次台灣縣市參與東京食品展規模是歷年之最，台灣館參展廠商達129家廠商，較去年成長15%，藉由8縣市首長聯合造勢，發揮台灣整體力量，提升拓展台灣農產品與促進台日貿易交流，期望今年業績能成長2成以上。
陳菊說，台日兩地經貿往來頻繁，高雄優質農、漁產行銷國際獲回響，接單表現亮眼，包括「高雄海味」鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚等高雄5寶；「高雄首選」香蕉、鳳梨及玉荷包等，都是每年台日貿易重要品項，將持續推動安全農業、行銷優質食品，讓國際認識高雄農業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 防堵謝系姚文智選上北市長 傳新系將暗助柯P
- 處理陳抗暴力不力？ 內政部長：有確實監控掌握
- 亞東關係協會更名 野島剛：台灣在政治正名
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女模命案逆轉？檢警：梁女涉案低被釋放
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 蔡少芬沒在怕 神經病發作臉部崩壞
- 轎車疑似失控自撞電線桿 駕駛無呼吸心跳
- 劉雨柔曬性感浴袍照 雙腿大開超豪邁
- 桃園》同性伴侶註記 已有219對
- 人工增雨盼解困 水利署：二階限水機率不高
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 日本救災直升機演練時墜毀 機上9人全罹難
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 孝子感動白沙屯媽祖！鑾轎轉進巷內家門
- 北韓搗彈 歐巴馬曾發動電子戰
- 金曲歌王大啖老鼠肉 「勞累過後什麼都能吃」
- 自由廣場》三月 國共的血腥共業
- SBL》富邦明背水一戰 全隊觀看檢討影片達1.5小時
- 住宅區餐廳禁燃炭？ 柯P：讓台北成為環保城市
- （影音）死侍連婊金鋼狼 3分半短片彩蛋你都看清楚了嗎？
- 星巴克大漲價生意卻超好 港媒分析原因！
- 送自己退休禮 58歲男完成徒步環島
- 台塑六輕驚傳工安意外 4人受傷送醫治療
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 醫病》搶救478克女嬰 成醫動脈關閉手術創新紀錄
- 蘆洲區中興街民宅8樓冒火舌 救出一名女性
- 「妳第一次自己去外拍…」 女模姐PO照憶妹
- 〈異同OPEN講〉同志婚姻 真的不能等了
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 2月出口可望衝上兩位數成長
- 推銷台農產品 江宏傑手作「愛的沙拉」
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- MLB》哈維挨轟 紅雀打擊戰勝大都會
- 反北宜直鐵10團體 到宜縣府陳情
- 自由廣場》〈澄社評論〉「兩岸協議監督條例」呢？
- 承諾書傷學術自由 全國學生組織發起串聯
- 超猛！外籍藝人安妮勤學做菜 考到中餐丙級證照
- 莎莎憶出道辛酸 挨罵躲廁所哭裝沒事
- 華銀衝刺個金 信用卡流通數要破百萬張
- 「家將臉譜」出征！這校奪全國「飛盤賽」冠軍
- 《中日對照讀新聞》路面電車で荷物配送 札幌、渋滞緩和へ実証実験－以路面電車配送貨物 札幌試驗緩解塞車
- 屏東水銀路燈全面淘汰 年省電費逾6千萬元
- 電纜地下化 鄭文燦喊3年衝全市50％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：8縣市首長進軍日本 聯手行銷台灣農產
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分