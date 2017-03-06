小英與立委談「一例一休」？府：各方面都有討論

2017-03-06 17:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天與民進黨不分區立委餐敘，不分區立委全數到齊，總統府發言人林鶴明轉述，蔡總統提到，執政團隊本來就會有各種不同的意見，透過多一點討論，尤其是行政立法之間的討論，可以讓執政節奏更一致。

林鶴明說，蔡總統本來就會不定時的、分批分次和執政黨委員交換意見，今天是總統利用午餐時間，邀請黨籍不分區立委，就他們上任1週年來，參與不分區立委工作的心得與看法，進行了解，也聽取委員們就各自不同的社會連結與專業領域之間，對立法工作的期待與意見，並交換相關看法。

媒體追問，與會立委們談了什麼？林鶴明說，委員們會中的討論，無法一一轉述； 至於會中是否有討論到「一例一休」的議題？林鶴明指出，今天各方面討論都有，府方不針對特定議題說明。