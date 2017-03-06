朱立倫愛將許志堅收賄判刑 新北市府這樣回應

2017-03-06 18:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，前年被控收受建商賄賂，涉貪758萬餘元，台北地院今宣判，許志堅被依不違背職務收賄罪判刑10年，可上訴。新北市府今天回應，涉及案件在判決定讞前，將中止開發程序。

新北市政府發言人張其強指出，廉潔是每一位公務人員最重要、也是最基本的條件。司法單位開始調查後，市府立即針對前副市長許志堅曾經經手過的所有都更案件，進行全面清查，並立即停止涉案2家建設公司的後續開發審查。

張其強表示，本案仍在司法訴訟中，在判決定讞前，市府將繼續中止相關案件的後續開發程序。