高雄水利會長改選 確定由綠營三搶一
2017-03-06 18:04
〔即時新聞／綜合報導〕高雄農田水利會長改選登記到昨天傍晚5點截止，共有4人領表，分別由泛綠的現任水利會總幹事呂文豪、水利會財務組長李毓智、高市議員沈英章對決國民黨籍的前彌陀鄉長蔡金河，但蔡金河最後沒有辦理登記，形同藍營退出這場選戰。這場改選也確定形成綠營代表三搶一的局面。
據《中時電子報》報導，國民黨高市黨部日前對外表示這場改選「不會缺席」，但始終推派不出人選，原本欲代表藍營參選的前彌陀鄉長蔡金河雖有出面領表，但最後時刻卻未辦理登記，形同藍營放棄這場選戰。
前水利會長李清福因案判刑確定，上月21日入監服刑，水利會內部經討論程序，於3月1日至5日辦理登記領表，4月1日當天投票。
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