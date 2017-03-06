國民黨主席選舉遊戲規則 洪陣營不傾向辦辯論
2017-03-06 16:13
洪秀柱競選總幹事吳育仁。（記者林良昇攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉今下午召開第2場「擬參選同志座談會」，討論電視辯論會、政見發表會與黨員連署書認定方式等議題，各陣營已放話，希望力推黨主席選舉辯論會，但國民黨主席洪秀柱陣營顯得保守，仍希望以政見發表會形式呈現。
國民黨在首場座談會上，黨中央已告知各陣營代表，若辦理電視政見發表會必須由各陣營分攤費用，單場電視台轉播費用從新台幣80萬元到200萬元不等。對於經費問題，詹啟賢競選辦公室總幹事林政緯表示，有心投入，經費不是很大的困難，不能把經費當作理由，不然什麼是都不必做了。
國民黨主席參選人郝龍斌先前已多次重申黨主席選舉要公開辯論，另一名黨主席參選人吳敦義代表、國民黨中常委江碩平今也表示，依吳的口才，若要辯論沒有問題。
國民黨主席參選人韓國瑜則說，黨主席選舉，中央黨部一定要辦一場辯論，若中央黨部辦，其他候選人也可以自發串聯，畢竟現在網路發達，根本不需要花很多錢。
洪秀柱競選總幹事吳育仁則說得保守，他強調，辯論會牽涉到金錢的問題，畢竟每場政見發表會大概要200萬，各組候選人都要能夠接受，而電視辯論會針鋒相對，可能會造成激化，對於選後的團結是否有幫助，值得思考；政見發表會就已經是最好的方式。
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