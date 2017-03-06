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經濟部雙保證 10月前電價不漲、今年不缺電

2017-03-06  18:20

［記者林筑涵／台北報導］浮動電價公式試辦兩年，去年底到期後因電業法修法通過，由主管機關負責召集審議會審定新版電價公式，據能源局長林全能表示，審議委員名單已過經濟部核定，六月可完成初版新電價公式，預計十月份開會，開會前電價不會調整。另外，今日立法院質詢時，供電問題再度引起立委關注，而經濟部長李世光會中多次宣示，「今年不會缺電」。

自前年起，電價依據浮動電價公式於四月、十月每半年調整一次，去年底試辦到期後，電價呈現「停滯期」，加上電業法修法通過後，規定由中央主管機關召集電價費率審議會進行審定。能源局長林全能曾表示，今年十月完成新版公式前不會調整電價；而今日林全能指出，審議委員名單已報經濟部並通過核定，預計六月份可完成初版電價公式，待十月召開審議委員會後才會檢討電價。

另外，去年經濟部長李世光曾承諾「不會缺電」，卻在夏季時氣溫異常飆高，造成用電量屢創紀錄，供電每日如同「走鋼索」；今日立院經濟委員會質詢時，多位立委紛紛關注此議題，李世光再度宣示「今年不會缺電」。

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  • 經濟部長李世光（右）、能源局長林全能（左）。（資料照，記者黃佩君攝）

    經濟部長李世光（右）、能源局長林全能（左）。（資料照，記者黃佩君攝）

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