年金改革壓力大 考試院明審查會改公聽會

2017-03-06 15:49

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院原定7日起召開全院審查會，審查公務人員年金改革最核心的退休撫卹法草案，由於各方意見南轅北轍，臨時決定，明天改召開公聽會，審查會往後延，但仍會密集安排在這兩週。

針對公務員年金改革部分將分3個法案，銓敘部已經將《公務人員退休撫卹法草案》草案送考試院審查，《公教人員保險法》修正草案、《政務人員退職撫卹條例》修正草案最近也會送出，經考試院院會通過後，送立法院審議。

由於相關法案事關重大，將交由全院審查會仔細討論，全院審查會由副院長召集，原排定3月2日召開首次會議，但李逸洋剛剛就任副院長，認為還要再聽取退撫基金監理會報告、了解內容，將審查會時程延後到7日起召開，預定召開4次，但有部分考試委員認為這次修法事關重大，有關退撫制度運作也有必要深入了解、廣納各方意見，因此考試院再度決定變更流程。

7日公聽會除了考試委員，也將邀請學者專家、民間團體與會，退撫基金監理會也將報告目前運作與精算；考試院秘書長李繼玄說，本週全院審查會改為8日、9日，下週預定14日和16日召開，審查會的結論再送院會討論，希望在院內審查過程中力求圓滿、凝聚共識。