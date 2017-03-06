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中國海軍及艦艇擴編？ 我方須即早因應

2017-03-06  14:50

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍隊對台軍事威脅將再擴增！解放軍將領公開表示，共軍將進行深度改革，其中重點是，共軍海軍無論是在人員還是艦艇的編制上，都還會再擴充，而部分陸軍部隊也會改編為海軍陸戰隊。

根據多家中國官媒，以及香港大公報與文匯報等報導今天報導指出，具有共軍海軍上將身份，曾任共軍海軍政委的劉曉江，參加中國全國人大會議期間，就共軍的軍隊改革及部隊擴編方向接受媒體訪問。

劉曉江在2011年升任上將，2014年屆齡退伍，目前擔任全國人大的外事委員會的副主任委員，但仍是全國人大會議解放軍代表團成員，他受訪時也是穿著解放軍軍服受訪。

根據中國官媒及香港媒體報導指出，在軍隊改革中，擴大海軍編制是必然，不管是艦艇還是海軍人員，都會有新發展；他並透露，解放軍的部分作戰部隊，將移交海軍，加入海軍陸戰隊行列。

我軍方官員今天說，共軍的兩棲作戰能力持續在加強中，日前就有訊息指稱，共軍會將兩個陸軍師移編為海軍陸戰隊，也有訊息指稱，中國陸軍也會將部分部隊移編為空降師，雖然不完全是針對台灣而來，但這些對台灣安全的威脅都會增加許多，我方必須即早因應。

我軍方官員說，共軍近年來除向俄羅斯採購野牛級大型兩棲氣墊船之外，也仿造野牛級進行自製大型氣墊船，並且在南海進行奪島演練，充分顯示共軍的企圖。

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  • 中國官員稱將會擴編共軍海軍艦艇編制，陸戰隊也會增加。圖為共軍航艦遼寧號的航艦編組。（圖：取自中國國防部網）。

    中國官員稱將會擴編共軍海軍艦艇編制，陸戰隊也會增加。圖為共軍航艦遼寧號的航艦編組。（圖：取自中國國防部網）。

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