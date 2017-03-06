林佳龍率團參加「東京食品展」盼吸引更多日人觀光
農委會及中市等8縣市赴日行銷農產，由桌球王子江宏傑擔任活動代言人。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／東京報導〕全球3大專業食品展之一的「東京國際食品展」7日登場，台中市長林佳龍率領12家糕餅甜點等食品業者及農會、合作社、產銷班前往參展，今（6）日並出席記者會行銷台中特色物產和食品，並希望能吸引更多日本朋友到台中觀光。
今日記者會由農委會及中市、新北、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣共8縣市共同召開，並邀請到台灣桌球王子江宏傑擔任活動代言人，一起行銷台灣優質食品。
駐日代表謝長廷在記者會中指出，日本上月底剛實施「超級星級五」，每人出現假期，每個企業都在爭取這個商機，這個假期要出國第一名就是台灣，玩台灣的第一個理由是東西好吃，首長們正好迎接這個改變來推銷我們的食品是，值得肯定。
林佳龍則說，台中市首次參加東京食品展主打「茶與餅」，市府對活動充滿期待，因此帶來12位業者與百種食品，不僅帶來種在高山上，最高品質的梨山茶，還有許多農產加工品與糕餅。台中市明年舉辦「2018台中世界花博」，所以也帶來台灣產量最大、品質最好的文心蘭與百合花，希望吸引更多日本觀光客到台灣旅遊。
台中市政府表示，這是市府首次參展，共有萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等在地糕餅甜點等食品業者，及農會、合作社、產銷班等12家，共同赴日開創市場，期待能讓台中優質農特產品及糕餅產業在日本打響名號。
農業局指出，梨山茶以高海拔、日夜溫差大加上精緻熟稔的製茶技術，茶湯甘醇、香氣足且後韻強；近年來亞洲咖啡市場蓬勃發展，目前台中咖啡田間管理與生豆後製技術均已然成熟，東勢、新社的優質國產咖啡品質佳、風味特殊，值得向國際推薦。
另為推廣健康環保概念，台中甘薯透過創新及新的加工技術，製成雪花片、地瓜飲等加工品；海線種植的「枝高大豆」，配合在地釀造技術，製作成「中港味噌」，突顯百分之百的台中味，均盼能拓展日本市場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 國民黨主席選舉遊戲規則 洪陣營不傾向辦辯論
- 不用簽一中承諾書 賴清德率大學院校赴印馬招生
- 接見北美台商 蔡英文喊話「投資台灣」
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 經典賽》台灣隊拚晉級 中市府號召球迷集氣加油
- HBL》陳范柏彥「雙十」 能仁第3教頭不樂
- 清大材料系大一生墜樓亡 校方不捨悲傷
- 桃園》同性伴侶註記 已有219對
- 被迫性感撩人 女星拍戲遭扒光內衣
- 女模命案》梁女被釋放 傳出有三大關鍵點
- 八斗書屋 專為漁家收集藏書
- 女模命案逆轉？檢警：梁女涉案低被釋放
- 清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡
- 5歲女童想學動畫 撐著雨傘從11樓跳下…
- 醫訊》東馬打造醫院版「鐵花村」 讓病人得到音樂療癒
- 經典賽直擊》首次征戰 江少慶很興奮（影音）
- 實測好市多95汽油 網友激推：耗油情況「完勝」
- 醫訊》 「抗癌致勝關鍵」免費講座 歡迎報名
- 英核電廠除役 年預算千億
- 《台北筆記》帶動產業發展新思維
- 推促轉條例 行政立法會報今研商
- 蘆洲區中興街民宅8樓冒火舌 救出一名女性
- 爭家產 弟縱火燒屋
- 捷運綠線圍籬已拆 文心路停車格可望恢復
- NBA》波丹諾維奇化身板凳暴徒 關鍵三分彈退魔術（影音）
- 三大法人賣超7億 外資賣超12億
- 南市勞局助募款 昏迷越勞順利回家
- 北市市民大道高架傳火燒車 警消急赴灌救
- 杜特蒂曾設暗殺小組？ 前菲警自稱殺過「台灣人」
- 不滿一中承諾書 學界串連捍衛學術自由
- 3年種2200萬植栽 新北議員批灌水
- 經典賽》分析A組戰力 美媒點出「台灣」
- 苗縣通霄鎮會員代表未投票 控酒友拘禁
- 乾旱＋饑荒 索馬利亞兩天死百人
- NBA》不吃大三元這套 小牛老闆庫班：魏少不會是MVP
- 華銀衝刺個金 信用卡流通數要破百萬張
- 經典賽直擊》台灣閃過荷蘭王牌 明范登赫克對南韓先發
- 美田納西爆發禽流感 7萬隻雞將被撲殺
- 李玉璽脫稿飆罵 吳心緹失控淚崩
- 工程停擺近半年》羅浮多功能辦公廳 延期完工
- 川普指控歐巴馬竊聽 眾議院將展開調查
- 管囚17年 林文蔚畫出監獄百態
標題：林佳龍率團參加「東京食品展」盼吸引更多日人觀光
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email