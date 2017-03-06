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林佳龍率團參加「東京食品展」盼吸引更多日人觀光

農委會及中市等8縣市赴日行銷農產，由桌球王子江宏傑擔任活動代言人。（記者黃鐘山攝）

2017-03-06  14:37

〔記者黃鐘山／東京報導〕全球3大專業食品展之一的「東京國際食品展」7日登場，台中市長林佳龍率領12家糕餅甜點等食品業者及農會、合作社、產銷班前往參展，今（6）日並出席記者會行銷台中特色物產和食品，並希望能吸引更多日本朋友到台中觀光。

今日記者會由農委會及中市、新北、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣共8縣市共同召開，並邀請到台灣桌球王子江宏傑擔任活動代言人，一起行銷台灣優質食品。

駐日代表謝長廷在記者會中指出，日本上月底剛實施「超級星級五」，每人出現假期，每個企業都在爭取這個商機，這個假期要出國第一名就是台灣，玩台灣的第一個理由是東西好吃，首長們正好迎接這個改變來推銷我們的食品是，值得肯定。

林佳龍則說，台中市首次參加東京食品展主打「茶與餅」，市府對活動充滿期待，因此帶來12位業者與百種食品，不僅帶來種在高山上，最高品質的梨山茶，還有許多農產加工品與糕餅。台中市明年舉辦「2018台中世界花博」，所以也帶來台灣產量最大、品質最好的文心蘭與百合花，希望吸引更多日本觀光客到台灣旅遊。

台中市政府表示，這是市府首次參展，共有萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等在地糕餅甜點等食品業者，及農會、合作社、產銷班等12家，共同赴日開創市場，期待能讓台中優質農特產品及糕餅產業在日本打響名號。

農業局指出，梨山茶以高海拔、日夜溫差大加上精緻熟稔的製茶技術，茶湯甘醇、香氣足且後韻強；近年來亞洲咖啡市場蓬勃發展，目前台中咖啡田間管理與生豆後製技術均已然成熟，東勢、新社的優質國產咖啡品質佳、風味特殊，值得向國際推薦。

另為推廣健康環保概念，台中甘薯透過創新及新的加工技術，製成雪花片、地瓜飲等加工品；海線種植的「枝高大豆」，配合在地釀造技術，製作成「中港味噌」，突顯百分之百的台中味，均盼能拓展日本市場。

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  • 林佳龍除了行銷台中特色物產和食品，也希望吸引更多日本人到台中觀光。（記者黃鐘山攝）

    林佳龍除了行銷台中特色物產和食品，也希望吸引更多日本人到台中觀光。（記者黃鐘山攝）

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