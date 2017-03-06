全面禁止電子煙 綠委籲訂查緝措施

立委何欣純6日召開「電子煙，防制漏洞？健康誰來管」記者會，呼籲有關單位儘速就相關法令提出管理辦法。（記者張嘉明攝）

2017-03-06 14:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕衛福部擬將電子煙納入「菸害防治法」做管理，對此，民進黨立委何欣純今召開記者會表示，修法是好的開始，但只從法律全面禁止，不代表無法在市面購買，要求衛福部訂定查緝與管理的配套措施，彌補防制漏洞，盼政府有積極作為。

國健署健康教育及菸害防制組長羅素英表示，針對稽查電子煙，已成立跨部會委員會定期召開會議，國健署也跟著食藥署進行網路偵測，發現電子煙廣告促銷就會蒐證裁處。

何欣純在記者會中陳列10多件自網路購得的電子煙指出，國內電子煙尚未合法，卻在市面隨手可得，2009年起含尼古丁的電子煙被視為禁藥，以「藥事法」管理，全面禁止進口與販售相關產品，但廠商仍能透過分批進口電子煙零件的方式，販售相關產品。

羅素英強調，修法草案是要提高電子煙在製造、輸入、販賣的罰則，盼能全面防制，但無論修法前後，台灣都是全面禁止電子煙。