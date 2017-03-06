赴歐購授權受挫？ 港媒爆台灣潛艦國造下一步

我國海軍潛艇海獅號服役至今，已超過70年，創下世界唯一參與過二次世界大戰仍在役的艦艇紀錄。 （資料照，記者張忠義攝）

2017-03-06 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任全力推動國防自主，國防部與民間也都紛紛響應，但外傳海軍和台船的潛艦小組2月初密訪歐洲多個國家尋求潛艦技術授權未果，「潛艦國造」受挫，可能改為從日本購買潛艇使用。

根據香港《亞洲周刊》最新一期的報導，為了獲取潛艦外殼的原始設計圖及專利授權，我國海軍與台船小組2月初密訪歐洲多國，希望取得原始設計圖，再加上手中已有的分解設計圖，聘用荷蘭的工程師和資深技工為台灣的潛艇打造外殼，但該小組抵達荷蘭後，荷蘭政府授權的船廠明確拒絕了台灣的要求，並表明外殼專利權屬於荷蘭政府，不可能通過船廠對船廠方式售給台灣。

報導稱，潛艦小組轉尋求義大利、德國及英國的幫助，但都碰壁，去年10月，美國軍方曾拜會台灣海軍司令部，對我國潛艦國造表達關切之意，美方指稱如果台灣沒有辦法獲得外殼的授權，未來將無法提供相關的設備和作戰系統；但歐洲之行受挫，使得潛艦國造第一步就慘遭封殺。

《亞洲周刊》表示，台灣或重新啟動以美國為主、向日本以廢鐵名義購買封存的「親潮」級和「春潮」級潛艦，由美方再重新組裝作戰系統和其他電子設備，並轉賣台灣。