藍批政治介入校園 社民黨諷：與中唱和

2017-03-06 13:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕大學簽署「一中承諾書」越演越烈，國民黨今上午開記者會呼籲「政治不要介入校園」。對此社民黨痛批，一中承諾書完全是由中國單方向挑起，當學術界都串連起來捍衛學術自由時連署，國民黨卻站在學術自由的對立面，難道是「與中唱和」？

太陽花運動幹部、社民黨成員魏揚批評「國民黨自己就是介入校園的祖師爺，批評別人介入校園完全是天大的笑話」。他也批評，國民黨今記者會找來的世新學生會會長陳文越，也曾是洪秀柱青年團成員，國民黨一邊在校園內培養黨青，一邊罵別人政治黑手介入校園，不覺得自相矛盾嗎？且國民黨立刻轉頭強調「陳的聲明與國民黨沒有關係」，簡直是吃乾抹淨，毫無道義可言。

魏揚表示，民主價值是台灣寶貴的經驗，台灣歡迎中國學生來交流，但以「反對政治介入」為名義，封殺對政治議題的理性學術討論，不僅影響中國交換生的學習權益，這紙承諾書更可能造成中國交換生的壓力，擔憂修習人文社會相關課程時恐有違反承諾書之虞。他呼籲台灣大專院校不應隨中國起舞，應積極保衛學術自主與學生學習權益。