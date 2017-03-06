接受香港政論節目訪問 國民黨多人隔空大亂鬥

2017-03-06 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌、韓國瑜，日前接受香港鳳凰衛視政論節目《一虎一席談》的視訊與電話訪問，大談黨魁選舉與國民黨的現況與未來，吳敦義競選辦公室發言人林火旺、親民黨副秘書長劉文雄、國民黨文傳會副主委洪孟楷也紛紛連線表達意見。

鳳凰衛視播出的《一虎一席談，由胡一虎負責主持，在2月4日的節目上，分析國民黨主席選舉能否帶給藍營一線生機。首先電話連線的是林火旺，他認為吳敦義會在這次選戰中勝出，因為洪秀柱沒辦法讓國民黨壯大，畢竟她具有排他性，無法接受和自己想法不一樣的人，而吳敦義是海納百川的人。

隨後則由郝龍斌電話連線，郝龍斌直指他贊同兩岸同屬一中，不過是在「九二共識，一中各表」的狀況下，也就是對岸是「中華人民共和國」，台灣則是「中華民國」。

郝龍斌強調自己之所以會來參選黨主席，就是為了讓國民黨在台灣重返執政，之後他會努力讓兩岸在九二共識的基礎之下和平發展。郝龍斌說，國民黨在台灣是民進黨的諍友，在兩岸關係上則是共產黨的諍友。

接著韓國瑜接受視訊連線，韓國瑜說假如他能連署過關，他就非常有把握。韓國瑜透露，國民黨必須恢復到苦行僧的狀況，才能贏回人心。不久後劉文雄也加入視訊連線，他直說國民黨從來沒有把親民黨當成友軍，到現在都還在被打壓。韓國瑜見狀則說只要泛藍的願意團結，都是一家人，不必再分彼此。

劉文雄聞言後表示，在之前他以為會是吳敦義會勝出，但現在他覺得搞不好會是韓國瑜，因為他敢去面對民進黨的挑戰。

洪孟楷隨後在視訊連線上表示，國民黨主席選舉現在有5名候選人，不諱言地的確有路線之爭，但可以肯定的是洪秀柱上任後推動年輕化與志工化，而他就是這兩者的代表。