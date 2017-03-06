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接見北美台商 蔡英文喊話「投資台灣」

總統蔡英文今天接見「北美洲台灣商會聯合總會」，她向與會者喊話，「投資台灣就是現在」。（總統府提供）

2017-03-06  13:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天接見「北美洲台灣商會聯合總會」，她向與會者喊話，「投資台灣就是現在」；總統強調，無論是五加二的轉型計畫或是前瞻基礎建設計畫，「都很歡迎在北美、還有在其他地方成功的企業家與好朋友，回來大家共襄盛舉」。

蔡總統表示，2017年是國家發展很重要的一年，希望讓台灣經濟在2017年打下很好基礎。現在看起來，「景氣是在回溫的情況，但力道還是有些不足」。

蔡英文說，除現在進行的五加二的創新計畫要讓產業能夠轉型，政府也在做前瞻基礎建設計畫，這是一個積極性的財政政策，希望擴大國家對基礎建設投資，希望引進民間參與，讓基礎建設規模擴大，並以比較快的速度完成。

總統也拜託海外台商和台商的子女們，在北美地區繼續替台灣發聲，讓台灣與北美國家關係持續強化。

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