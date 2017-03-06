憶228 楊逵子楊建：台灣人可憐又無奈

楊逵家族藝術聯展正式揭幕，一起追憶在東海花園的那些日子。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-06 13:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台灣文學家楊逵，因228事件時寫了和平宣言，曾被關在綠島12年，儘管事過境遷，但家族創傷仍未抹滅，集結了第2、3代創作的藝術聯展，今天在台南市新化區登場，楊逵的次子楊建回憶父親的堅持，以及遭遇，仍不免哽咽，也感嘆當時身為台灣人的可憐與無奈。

為了紀念楊逵，新化區公所策劃了2017年大目降春光藝文饗宴，除了本週六登場的音樂會之外，「我們在東海花園的那些日子」藝術聯展，也首度移師這位知名文學家的故鄉舉辦，今天正式揭幕。

這場楊逵家族的聯展，以第2、3代的作品為主，國畫、書法、彩墨，以及花藝等，琳瑯滿目，都與晚年隱居的「東海花園」生活經驗有關，精彩呈現。

會場也展示楊建用小楷騰抄當年讓楊逵入獄的和平宣言，想像、臨摹父親愛台灣的心志，以及永不放棄的精神。

楊建回憶，縱使知道會受苦，父親仍堅持寫下該講的話，出事後，家裡變得很閉鎖，他被交代盡量避談任何事，尤其政治議題，絕對不能碰，228死傷慘重，很多都是台灣菁英，真的很無辜。

現場作品逾30件，楊逵的孫女楊翠表示，228事件受難家族聯展的形式很罕見，從大時代的視角，希望透過物件與祖父、台灣歷史的連結，進行多向度的對話。

楊翠說，就家族而言，以往所承受的創傷壓力，則在創作中獲得釋放，達到自我療癒，也找回當年的生活經驗與趣味。

台灣文學館長廖振富指出，政府強調轉型正義，在228的議題上，各界都希望能揚棄悲情、迎向陽光，受難者家屬背後的辛酸，包含他們的故事，以及所展現堅韌的生命力，一定要先瞭解，這場聯展，值得推薦。