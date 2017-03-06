憶228 楊逵子楊建：台灣人可憐又無奈
2017-03-06 13:26
楊逵家族藝術聯展正式揭幕，一起追憶在東海花園的那些日子。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台灣文學家楊逵，因228事件時寫了和平宣言，曾被關在綠島12年，儘管事過境遷，但家族創傷仍未抹滅，集結了第2、3代創作的藝術聯展，今天在台南市新化區登場，楊逵的次子楊建回憶父親的堅持，以及遭遇，仍不免哽咽，也感嘆當時身為台灣人的可憐與無奈。
為了紀念楊逵，新化區公所策劃了2017年大目降春光藝文饗宴，除了本週六登場的音樂會之外，「我們在東海花園的那些日子」藝術聯展，也首度移師這位知名文學家的故鄉舉辦，今天正式揭幕。
這場楊逵家族的聯展，以第2、3代的作品為主，國畫、書法、彩墨，以及花藝等，琳瑯滿目，都與晚年隱居的「東海花園」生活經驗有關，精彩呈現。
會場也展示楊建用小楷騰抄當年讓楊逵入獄的和平宣言，想像、臨摹父親愛台灣的心志，以及永不放棄的精神。
楊建回憶，縱使知道會受苦，父親仍堅持寫下該講的話，出事後，家裡變得很閉鎖，他被交代盡量避談任何事，尤其政治議題，絕對不能碰，228死傷慘重，很多都是台灣菁英，真的很無辜。
現場作品逾30件，楊逵的孫女楊翠表示，228事件受難家族聯展的形式很罕見，從大時代的視角，希望透過物件與祖父、台灣歷史的連結，進行多向度的對話。
楊翠說，就家族而言，以往所承受的創傷壓力，則在創作中獲得釋放，達到自我療癒，也找回當年的生活經驗與趣味。
台灣文學館長廖振富指出，政府強調轉型正義，在228的議題上，各界都希望能揚棄悲情、迎向陽光，受難者家屬背後的辛酸，包含他們的故事，以及所展現堅韌的生命力，一定要先瞭解，這場聯展，值得推薦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 病死雞亂棄污染地下水？李應元：一週內檢測
- 接見北美台商 蔡英文喊話「投資台灣」
- 郝龍斌嘆台灣「自己打自己」 網友：在講KMT吧...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 住宅區餐飲業 北市擬禁止燃炭
- 被迫性感撩人 女星拍戲遭扒光內衣
- 不滿一中承諾書 學界串連捍衛學術自由
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 撞斷200萬元測速桿 交通隊求償50萬
- BY2堅撇修修臉 遭虧撞臉潘迎紫很受傷
- 1個月接30場演出 周湯豪這麼拚全為了...
- 清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- （影音）中正紀念堂轉型 鄭麗君：應和解在人權價值上
- 食藥署檢驗冠脂妥 僅MV503批號有偽藥
- 尷尬！準王妃與哈利王子見習婚禮 手上竟戴前夫送的手鐲
- 辛龍帶財旺到爆 被卜「明年再中大獎」
- NBA》史上最矮跳球 湯瑪斯撥贏尤利斯（影音）
- 兩岸交流 教長：應對等、互惠、尊重學術
- 李克強首談港獨 港評:加速反分裂立法
- 男蟲誆投資 詐4熟女千萬元
- 台塑六輕驚傳工安意外 4人受傷送醫治療
- 立委憂性侵犯趴趴走 警政署：失聯19人
- 〈熱門族群〉記憶體漲勢不歇 低價股吃香
- 工程停擺近半年》羅浮多功能辦公廳 延期完工
- 媽祖神像上喜鵲築巢 廟方擲筊不給拆
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- HBL》普門女籃奪冠 高雄選手竟要出走北部
- 台南白河民宅火警 1盲翁葬身火窟
- 田亞霍售票首唱 惡補歌技獻新曲
- 電纜地下化 鄭文燦喊3年衝全市50％
- 羅培甄飆30分 嗨喊沒遺憾
- 醫病》搶救478克女嬰 成醫動脈關閉手術創新紀錄
- 注射毒藥快過期？美阿肯色州10天將處決8人
- 〈熱門族群〉物聯網＋工業4.0 工業電腦今年走俏
- 豬隊友？掏出毒品嗆警「罰款而已」害被捕
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 小檔案：台灣藜
- 焦糖哥哥借錢上台北 沒有恩師就沒有他
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 經典賽》報到前最後調整 國王3局飆5K很滿意
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：憶228 楊逵子楊建：台灣人可憐又無奈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分