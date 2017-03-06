北市同志伴侶可申請公宅 柯文哲：同性伴侶視為實質家人照顧
2017-03-06 13:20
〔記者何世昌／台北報導〕昨日本報獨家報導，今年5月起，北市註記同性伴侶者，也能同一般配偶，申請社會住宅。主管機關北市都發局允諾今年5月完成《台北市社會住宅出租辦法》修法，未來北市註記同性伴侶者，也具備承租社會住宅的申請資格。
都發局主秘羅世譽表示，已與相關單位開會針對《住宅法》條文進行討論，條文修改完成後，經法務局審查後，再報請市政會議，最快今年五月前完成修法。
對此，台北市長柯文哲今日接受聯訪表示，北市府只是把有申請同性伴侶註記的戀偶，視為實質上的家人，並比照家人福利，就是這樣而已 。
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