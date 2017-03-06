WHA能否受邀出席？李大維：情況不明朗
2017-03-06 13:15
立法院外交及國防委員會6日邀請外交部長李大維列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月22日至31日於瑞士日內瓦召開，我國去年遲至5月才收到加註一中原則的邀請函，各界關切今年能否順利出席，或可能不被邀請？外交部長李大維今在立法院表示，我駐日內瓦人員近日與世界衛生組織（WHO）見面，所獲訊息是「現況並不明朗」，李大維表示將全力以赴爭取我國權利。
李大維今在立法院報告業務並備詢，報告中提到中國限縮我國際空間的力道更強、手段更靈活、攻勢更綿密，使我國對外關係面臨更嚴峻挑戰。另WHA大會將在今年5月召開，往例WHO向來在3月開始陸續寄發會員與觀察員的會議邀請函，時序進入3月，多名立委與媒體也關切我國今年能否參加WHA大會。
李大維則回應表示，現在還言之過早，近日我駐日內瓦辦事處人員才和WHO秘書處高級官員見面，表達我方希望對國際積極貢獻，盼援例獲邀的態度，但對方回應說目前一切訊息不明朗。李大維強調，外交部全力以赴，務必盡力爭取我國權利。
民進黨立委王定宇說，最壞的結果可能是沒有被邀請或是收到「被強加枷鎖的穿小鞋邀請」？李大維坦言都有可能發生。王定宇追問，去年歐美等國都公開支持我方參與，今年會否有友我國家聲援？李大維則表示，外館都在動員能量中，該做的都會做。國組司司長徐佩勇也說，美方一向相當支持我方參與世衛組織大會，今年也不例外。
時代力量立委徐永明也關切此事，徐強調很擔心情形比去年更惡化，但對中策略不能一退再退，盼外交部全力爭取出席WHA大會。
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