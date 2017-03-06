病死雞亂棄污染地下水？李應元：一週內檢測

環保署長李應元（左）與副署長詹順貴（右）6日赴立院就大潭電廠環評大轉彎提出報告並備詢。（記者張嘉明攝）

2017-03-06 13:22

〔記者陳炳宏／台北報導〕立委陳瑩今天在立法院社福衛環委員會中，針對禽流感病死雞鴨鵝屍體恐影響環境土壤、地下水問題向環保署長李應元提出質詢，各縣市焚燒、就地掩埋、與化製方式不一，環保署是否有考慮到掩埋場址管控掌握？李應元坦承，環保署並未針對非法掩埋場址進行檢測，但將於一週內針對已知少數掩埋禽屍場址進行瞭解、檢測。

李應元表示，禽流感病死禽類除化製之外，全採焚燒方式處理，目前統計此波禽流感焚燒量為440噸，與全台焚化爐消化量相較不算高，除非業者沒有申報或是沒有稽查到的才會遭到掩埋。

陳瑩表示，民眾投訴說，病死禽屍運送過程發出惡臭，也恐造成其他污染，環保署表示，病死禽屍從禽場送到化製場，車輛必須申報且符合規格，不會有污染問題。

李應元說，目前在家禽養殖場附近已經試著用無人機偵測，防範不肖業者違法處置病死禽屍。

陳瑩說，即使亂丟棄病死禽屍有法可罰，但若沒有及時掌握，後續再罰仍難免造成污染，除新竹外是否還有其他包還過去被棄置掩埋的資料，這些類似資料應該收集並公布。

陳瑩說，即使舖石灰再消毒處理，會不會影響地下水，以新竹案例是否評估過遭污染？李應元說，沒有按照專業方式進行掩埋部分，會與環保局就土壤、地下水影響進行後續監測。