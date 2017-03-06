春水堂日本開分店 林佳龍探訪：故鄉的味道 東京的特色

台中市長林佳龍（左）參訪表參道春水堂，關谷有三（右）社長接待。（記者黃鐘山攝）

2017-03-06 13:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中春水堂日本合作店3年已設7家，台中市長林佳龍今（6）日趁訪問東京之便特地參訪表參道春水堂，由負責人關谷有三社長接待，林市長並藉機推薦台中梨山茶，期盼台日多交流合作，激盪出更完美的飲食產業及文化。

「歡迎光臨！」走入春水堂表參道店內，即可聽到日本服務人員親切的中文招呼聲，店內擺設承襲在台特色、古色古香，具有台灣茶道風味，台中的飲食文化與創意也能在日本親自體驗，讓林佳龍一行倍感親切。

關谷一開頭就用中文「你好！」歡迎所有到訪的人，林佳龍也用親切的日文與春水堂工作人員打招呼，表參道店特別準備季節限定的香蕉巧克力珍珠奶茶供眾人享用，一同慶祝珍珠奶茶發明30年。林市長喝完讚說，有故鄉的味道，也有東京的特色，好喝！

谷關社長說，偶然在台灣的松山機場喝到春水堂茶飲，便萌生想把春水堂帶進日本民眾日常生活的想法，2013年正式進軍日本，於代官山開設第一家分店，現在春水堂已經是日本人心目中最好喝的珍珠奶茶，未來要精益求精，將茶品水準追上台灣本店。

林市長說，為瞭解台中飲食產業在日本的發展現況，特地參訪水堂表參道店，期盼台日飲食產業及文化能有更深度的交流。他並致贈梨山茶給關谷，強調品質與香氣擁有極高的水準，希望日本春水堂可以試用，相信台日合作必能夠激盪出更完美的茶品。

林市長又說，很開心看到故鄉的春水堂能在可以發展這麼好，去年業績又增加3成，代表台中飲茶文化可以國際化，市府也與有榮焉，見證台日之間飲食文化的交流，令人十分高興。

經發局表示，春水堂1983年於台中四維街創立，搖出第一杯「泡沫紅茶」；1987年又開啟冷飲茶中加料飲用的先例，將台灣傳統點心「粉圓」加入奶茶裡，「珍珠奶茶」因而誕生，至今風行全球；日本春水堂目前有7家分店、預計今年將擴點至11家。