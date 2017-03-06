| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「菸害防制法」修正草案民團意見多 國健署：再開說明會

董氏基金會今與台灣癌症基金會、消基會等民間8個拒菸團體共同提出修正意見。（董氏基金會提供）

2017-03-06  12:39

〔記者林彥彤／台北報導〕今天是「菸害防制法」修正草案公告60天期滿，民間團體也提出不同的意見給衛福部國民健康署，其中仍具爭議的包含電子煙的管制、室內禁菸以及免稅菸課健康捐等；對此，國健署回應，待各方意見匯整研析後，會再召開一次公開說明會，最後才會有最終版本送到衛福部內。

國健署於今年一月初預告「菸害防制法」修正草案，改變內容包含機場販售的免稅菸將課徵健康捐、菸品警示圖文要增至85%並採素面包裝、電子菸納管以及全面擴大禁菸場所等多項。

董氏基金會與台灣癌症基金會、消基會等民間8個拒菸團體今共同提出修正意見。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，此次修法仍有不足地方，例如雖然納管吸食電子煙行為的部分，不過未將其視為菸品會讓很多人錯誤以為「電子煙不是菸」，不僅如此，對於菸商的違規廣告應加重罰則，提高罰金到1000萬至5000萬元，另外也應增修條文禁止加味菸製造、輸入，並同時提高法定吸菸年齡到20歲。

另一方面，台灣吸菸者權益促進會理事長陳麒安也提出修正意見。他認為首先應將該法案的「防制」改成「防治」，管理而非壓制，因此諸如擴大室內禁菸場所，也應該要同步設置吸菸區給吸菸者，此外他也認為電子煙是否定義為菸品仍存有疑義，故有關電子煙的條文應先刪除，同時應將新增免稅菸課健康捐也一併刪除。

國健署回應，由於今天公告期才剛屆滿，這段期間的確有陸續收到各方的意見，還需要一到二禮拜的時間匯整資料研析資料，之後修正草案內容還會再調整並對外召開說明會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 免稅菸 國健署 菸害防制法 董氏基金會 電子菸
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：「菸害防制法」修正草案民團意見多 國健署：再開說明會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.