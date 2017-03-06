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「塑造蔣公銅像注意事項」 內政部長：希望很快廢止它！

2017-03-06  12:30

［記者陳鈺馥／台北報導］內政部在1975年公告「塑建總統 蔣公銅像注意事項」，規定塑造蔣介石銅像的神態須栩栩如生，民進黨立委Kolas Yotaka今要求內政部廢止該規定。內政部長葉俊榮備詢時說，「很希望很快就廢止它！」

根據注意事項，銅像之神貌：應充分顯示慈祥、雍容的神貌，並含蘊大仁、大智、大勇、堅毅、樂觀之革命精神，與至誠、博愛、愉快、生動之神情。而銅像之神態：應採用自然立姿、神態挺拔、舒適、栩栩如生。

Kolas Yotaka在內政委員會質詢問及，「塑建總統 蔣公銅像注意事項」相當可笑，還規定塑造蔣介石銅像要如何，要不要在任內就廢止？葉俊榮表示，「很希望很快就廢止它！」

Kolas Yotaka也問，對於推倒蔣介石銅像有何看法？葉俊榮說，台灣從過去至今，對於轉型正義並未完成，社會要有更多同理心看待，用理性和大格局處理

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  • 228事件蔣介石派兵來台鎮壓，內政部仍有「塑建總統蔣公銅像注意事項」綠委要求廢止該規定，內政部長首肯允諾。（記者陳鈺馥攝）

    228事件蔣介石派兵來台鎮壓，內政部仍有「塑建總統蔣公銅像注意事項」綠委要求廢止該規定，內政部長首肯允諾。（記者陳鈺馥攝）

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相關關鍵字： Kolas Yotaka 塑造蔣公銅像注意事項 葉俊榮 蔣介石銅像 蔣公銅像
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