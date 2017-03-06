對外關係嚴峻 李大維坦言「加勒比海地區浮動」
李大維坦言，我國對外關係「有黃燈」，加勒比海地區「確有浮動」，且未來聖多美普林西比與我國斷交的模式，也有可能再度發生。（記者黃耀徵攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維今赴立院報告業務並備詢，李大維在答詢時坦言，我國對外關係「有黃燈」，加勒比海地區「確有浮動」，且未來聖多美普林西比與我國斷交的模式，也有可能再度發生。
李大維今到立法院外交國防委員會報告並備詢，他在業務報告中指出，相較於不輕易言戰的國防，外交戰是「無煙硝的戰爭」，一直都在持續中。而國際時局變動快速，李大維說，我國未來一年面臨的挑戰將更加嚴峻，更需要密切觀察與審慎評估，並及時做出回應。
民進黨立委羅致政質詢時說，外交部根據外交雙邊關係檢視作業要點，每季都要加以檢視統整，若以紅綠燈為分級比喻，紅燈是非常緊急，黃燈是需要注意，綠燈是邦交穩固，詢問外交部現在我國對外關係的紅綠燈現況如何？
李大維回答，「沒有紅燈、但有黃燈」，但幾個黃燈則不便透露。李大維說明，每一個國家案例不完全一樣，需求也有差異性，他個人認為，駐外大使是最重要的角色，就像陣地的部隊長、指揮官，一定要選對人。
羅致政追問，外傳加勒比海有不穩定情形？李大維坦言「的確有相當的浮動」，李大維表示，外交部也做了一些補救措施，整體情形應還在控制範圍內。但是否可能向聖多美普林西比一樣，突如其來與我國斷交？李大維也回應說「坦白說還是有可能」。
李大維強調，外交部同仁無時無刻不盯著所有對外關係，有任何風吹草動會在第一時間通知，外交部也會在第一時間做適當處置。
另外，羅致政提及「總統出訪」的元首外交是鞏固邦交的重要方式，詢及外交部有無計畫？李大維則說，今年下半年規劃總統出訪邦交國，但還在作業過程中，副總統則沒有出訪規劃。原則上也希望在蔡總統任期內可以走遍所有邦交國。
我國位於加勒比海地區的友邦包括聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、多明尼加、貝里斯與海地。國民黨立委許毓仁質詢時提到，僑界傳出駐聖露西亞大使牟華瑋到任不到兩年近日便遭撤換，是否反映邦交不穩？李大維回答表示，外交部每個同仁都是兢兢業業工作，聖國大使只是職務調動到另個國家，新任聖露西亞大使今天應該就會抵達聖國。新任聖露西亞大使為原駐雪梨辦事處長沈正宗。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 台人赴韓涉詐騙被捕 李大維：在韓使用假名
- 亞東關係協會更名 野島剛：台灣在政治正名
- 參訪全球最美書店 花媽力邀日本蔦屋進駐高雄
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 中信金廣招菁英 鼓勵年輕人勇敢逐夢
- 〈熱門族群〉物聯網＋工業4.0 工業電腦今年走俏
- 雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟 還同時懷第二胎
- 賞美景美食、無被搶風險─里約烏爾卡
- 〈愛瘋迷〉單身情人節 不再去死去死
- 年輕世代繳錢補年金黑洞 教團籲另立基金分流
- 永采烘焙坊二度勞資協商 資方竟搞失蹤
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡
- 測眼力！台北動物園雲豹愛玩躲貓貓
- 波蘭劇作家無證講課禁再入境 藝文界反彈
- 殺小模辣手鴛鴦 收押和室友聊很開
- 台南白河民宅火警 1盲翁葬身火窟
- 陳冠霖養身拚出輯 8歲兒萌搶鏡
- 新營國小百年校慶 回到最早校址地點聖火
- 蘆洲大樓火警 2人送醫後不治
- 身障鎖匠改拿彩筆 開畫展「追光」
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- 羅培甄飆30分 嗨喊沒遺憾
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 台南鼓勵創新研發 地方型SBIR補助起跑
- 性平觀念 7百多人孔廟大會考
- 72公里長征 千人單騎登塔塔加
- 川普控歐巴馬竊聽 眾院情報委員會要查
- 宜獄超收嚴重 1人曾管140人
- 電影院遇「拍肩姊」 看完被告性騷
- 只要打通一面牆 逢甲夜市和水湳接起來
- 臥室起火釀禍 父子傷重不治
- 5旬老翁愛吃豆腐不喝水 420顆結石塞滿腎臟
- 一貫道祈福 總統讚宗教穩定社會
- 〈體檢家庭風險〉孩子暴力內化 小心網遊
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 《謠言終結站》冷凍海產鮮度不輸現撈
- 經典賽直擊》和郭俊麟組雙先發戰以色列 陳冠宇準備好了
- 本週國內油價不調整
- 北市註記同性伴侶 5月起可申請社宅
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 無引渡協定 涉詐騙案2台女在韓受審 最高恐判無期徒刑
標題：對外關係嚴峻 李大維坦言「加勒比海地區浮動」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email