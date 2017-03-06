對外關係嚴峻 李大維坦言「加勒比海地區浮動」

李大維坦言，我國對外關係「有黃燈」，加勒比海地區「確有浮動」，且未來聖多美普林西比與我國斷交的模式，也有可能再度發生。（記者黃耀徵攝）

2017-03-06 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維今赴立院報告業務並備詢，李大維在答詢時坦言，我國對外關係「有黃燈」，加勒比海地區「確有浮動」，且未來聖多美普林西比與我國斷交的模式，也有可能再度發生。

李大維今到立法院外交國防委員會報告並備詢，他在業務報告中指出，相較於不輕易言戰的國防，外交戰是「無煙硝的戰爭」，一直都在持續中。而國際時局變動快速，李大維說，我國未來一年面臨的挑戰將更加嚴峻，更需要密切觀察與審慎評估，並及時做出回應。

民進黨立委羅致政質詢時說，外交部根據外交雙邊關係檢視作業要點，每季都要加以檢視統整，若以紅綠燈為分級比喻，紅燈是非常緊急，黃燈是需要注意，綠燈是邦交穩固，詢問外交部現在我國對外關係的紅綠燈現況如何？

李大維回答，「沒有紅燈、但有黃燈」，但幾個黃燈則不便透露。李大維說明，每一個國家案例不完全一樣，需求也有差異性，他個人認為，駐外大使是最重要的角色，就像陣地的部隊長、指揮官，一定要選對人。

羅致政追問，外傳加勒比海有不穩定情形？李大維坦言「的確有相當的浮動」，李大維表示，外交部也做了一些補救措施，整體情形應還在控制範圍內。但是否可能向聖多美普林西比一樣，突如其來與我國斷交？李大維也回應說「坦白說還是有可能」。

李大維強調，外交部同仁無時無刻不盯著所有對外關係，有任何風吹草動會在第一時間通知，外交部也會在第一時間做適當處置。

另外，羅致政提及「總統出訪」的元首外交是鞏固邦交的重要方式，詢及外交部有無計畫？李大維則說，今年下半年規劃總統出訪邦交國，但還在作業過程中，副總統則沒有出訪規劃。原則上也希望在蔡總統任期內可以走遍所有邦交國。

我國位於加勒比海地區的友邦包括聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、多明尼加、貝里斯與海地。國民黨立委許毓仁質詢時提到，僑界傳出駐聖露西亞大使牟華瑋到任不到兩年近日便遭撤換，是否反映邦交不穩？李大維回答表示，外交部每個同仁都是兢兢業業工作，聖國大使只是職務調動到另個國家，新任聖露西亞大使今天應該就會抵達聖國。新任聖露西亞大使為原駐雪梨辦事處長沈正宗。

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