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世新學生會長批政治黑手入校園 綠委：她是柱姐團隊...

世新大學學生會長的陳文越，今表示力挺世新校方，痛批「一中承諾書」是政治黑手惡意操作。（圖翻攝自陳文越臉書）

2017-03-06  13:21

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學學生會長的陳文越，今表示力挺世新校方，痛批「一中承諾書」是政治黑手惡意操作。對此，民進黨立委林俊憲表示，她曾是柱柱姐團隊成員，會替國民黨發聲不意外，且諷刺的是，痛批政治黑手的她，自己背後就有一隻政治黑手。

國民黨今召開記者會，透過電話連線陳文越，國民黨也強調，她的聲明與黨無關。陳文越表示，媒體尚未釐清事情，逕以「一中承諾書」混淆視聽，並以錯誤解釋扭曲內容，惡意攻擊世新大學，無論校方政治立場是什麼，這件事情是亂扣帽子，明顯是政治力介入，身為世新學生感到憤慨與遺憾。

林俊憲今於臉書撰文，並分享相關新聞，指陳文越曾是柱柱姐團隊成員，因此會透過國民黨發聲明不意外，「但洪秀柱代表世新所有學生嗎？」林俊憲也說，「諷刺的是，痛批政治黑手的學生會長，在她背後，就是一隻政治黑手」。

林俊憲臉書全文：

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  • 針對陳文越的言論，民進黨立委林俊憲於臉書撰文大酸。（記者林正坤攝）

    針對陳文越的言論，民進黨立委林俊憲於臉書撰文大酸。（記者林正坤攝）

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相關關鍵字： 一中承諾書 國民黨 林俊憲 民進黨 陳文越
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