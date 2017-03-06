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別談一中各表、一中同表 韓國瑜：黨員都聽不懂

2017-03-06  11:58

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人韓國瑜今成立競選總部，並公布兩岸政策9點主張，韓國瑜表示，他將把統獨擺兩邊，民生、和平擺中間，依循中華民國憲法及兩岸人民關係條例，「一中各表」、「一中同表」不要再強調，這些黨員與民眾聽不懂。

韓國瑜表示，兩岸關係的和平穩定是台灣的重中之重，台灣對中國政策的主張必須明確清楚，但政治人物不必一天到晚把中國政策掛在嘴巴上，否則就是利用意識型態牟取個人的政治利益。

韓國瑜主張，台灣的中國政策必須「依憲，依法，依民意」，國家的國名是中華民國，總統選舉選的是中華民國總統，你我的身分證也是中華民國身分證，所以必須遵循中華民國憲法及兩岸人民關係條例。

韓國瑜認為，在中華民國憲法之下，全台灣應該努力拚經濟，而非拚政治，「統獨擺兩邊，民生、和平擺中間」才是全民期盼，呼籲所有政治人物應該儘速跳脫意識型態的糾結，為台灣的未來發展多做實事。

韓國瑜9點主張：

1.兩岸關係應該為人民謀生計、求發展，不是為意識形態與政治人物謀算計。

2.當前兩岸關係只要以中華民國憲法與法律為綱領，以台灣基層真實的民意為依歸，即可兼顧兩岸和平與人民福祉。

3.中華民國憲法本文與增修條文明文規定：一國（中華民國）兩區（自由地區與大陸地區）。

4.兩岸人民關係條例也規定一國兩區（台灣地區與大陸地區）。

5.根據在基層的實地觀察，可以清楚感受到本黨黨員與台灣民意，多數關心的是，當下的民生與下一代的未來，根本不關心政治人物口中的統獨。真實的民意是，統一獨立放兩邊，人民福祉擺中間。

6.不要再強調什麼一中各表、一中同表，這些黨員與民眾聽不懂、以辭害意的用語，以免造成外界認為黨內存在路線之爭。

7.不要讓兩岸的交流成果只讓少數人獲利，一定要讓多數民眾有感受益。

8.只要以憲法、法律為圭臬，並以真正的主流黨意與民意為依歸，相信一定可以打開目前兩岸僵局，重拾台灣民眾對於國民黨的信心。

9.重建兩岸關係是國民黨立足台灣，建設台灣的資產，國民黨的兩岸關係絕非什麼賣台，而是要維持兩岸和平共榮，並且可以確保中華民國國家的尊嚴與人民的福祉。這不僅是韓國瑜思考兩岸關係的核心目標，也是國民黨重新贏得人民信任的重要關鍵。

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  • 國民黨主席參選人韓國瑜（見圖）今成立競選總部，並公布兩岸政策9點主張。（資料照，記者黃建豪攝）

    國民黨主席參選人韓國瑜（見圖）今成立競選總部，並公布兩岸政策9點主張。（資料照，記者黃建豪攝）

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