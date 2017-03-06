亞東關係協會更名 野島剛：台灣在政治正名
〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣處理對日經貿文化交流的「亞東關係協會」，將改名為「台灣日本關係協會」，甫出版新書《台灣十年大變局》的日本資深媒體人野島剛指出，亞東關係協會的改名代表台灣進行政治正名的過程，「相信日本方會樂意看待此一正名，也代表台灣方的善意。」
今年一月，過去的「日本交流協會」改名為「日本台灣交流協會」，野島剛指出，日本政府經過數月謹慎考量後，包含考慮國際形象、中國反應等，最後拍板定案名為「日本台灣交流協會」，他表示協會改名，意味著日本對台政策又一進化，從幾年前日本交流協會開始頒發台灣人各式勳章，顯示日本政府對台的善意，他認為這和日本民眾近年對中國、對台灣好感度有黃金交叉有關，民眾的好惡則影響日本民選政府的決策，「90年代時，日本民眾對中國的好感度超過50%，但最近的日本民調顯示，超過90%的民眾對中國沒有好感；相反則是對日本對台灣的好感度不斷提升。」
野島剛補充，習近平上台後，中國對外政策採強硬大國主義，不僅台灣受到威脅，日本也感同身受，「台日雙方處在同樣壓力下，加上311賑災捐款的催化，日本有充分的理由重視台灣。」
野島剛指出，《台灣十年大變局》一書去年在日本發行時，出乎他意料的熱銷，推測是和日本人民現在渴望理解台灣有關，「以前日本漠視台灣，隨著外交政治環境變化，以及日台雙方的政治體制都是民主法治，日本人想要更認識台灣。」
對於亞東關係協會改名為「日本台灣關係協會」，野島剛不諱言這意味台灣政府「正名」對日的外交窗口，「不論是日對台過去的『交流協會』，或是台對日的『亞東關係協會』，兩者的名稱對雙方人民而言，常搞不清楚兩個協會的業務到底是什麼，正名後有助雙方人民對協會的業務更多理解。」
台灣過去對日本各層面交流，常必須先解決內部矛盾，如台灣是以中華民國的名義出發，抑或是中華民國在台灣，或是台灣中華民國等，野島剛表示，台灣內部矛盾確實也反映在對日的問題上，但他強調對日本而言，台灣就是台灣，不該將過多台灣內部的矛盾投射在對日關係上，也認為目前外交該跳脫冷戰思維。
對日本方而言，同時與中國、台灣來往並不衝突；站在台灣立場來說，當台灣國際環境沒有根本性的轉變時（台灣在國際不被視為獨立國家），該如何在其他台日交流部分政策進行根本性的改變，「我很期待台灣與日本能簽訂FTA，透過FTA讓台日雙方以WTO貿易結構談判，有利雙方經濟互惠。」。
曾擔任《朝日新聞》駐台特派長達10年之久的野島剛，對台灣政治、文化等都有深入的觀察，新書《台灣十年大變局》從採訪經驗與台灣近代歷史出發，重新思考日中台新時代的框架。
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