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陳師孟稱要彈劾黨國思想司法官 國民黨：干預司法

2017-03-06  11:35

〔記者林良昇／台北報導〕監委被提名人、前總統府秘書長陳師孟日前指出，監察權非常重要，能「廢物利用」發揮彈劾功能，讓黨國思想的司法官不能像過去無法無天，國民黨今痛批，陳還沒成為監委就說這種話，是干預司法，司法院和法務部應立刻提出強烈抗議，立院也應否決陳師孟的監委提名。

國民黨今召開記者會，國民黨文傳會副主委唐德明表示，陳師孟昨談到司法時兩度激動落淚，並揚言要立「除垢法」，讓惡質法官、恐龍法官永不錄用，而陳所謂的惡質、恐龍法官，是專指陳所認定「辦綠不辦藍」，審理前總統陳水扁及前交通部長郭瑤琪的法官。

唐德明認為，陳師孟對於司法人員有偏執看法，不論是兩度激動落淚，或者是立「除垢法」等種種作為，都是非常不尋常的表現，呼籲必須審慎評估陳的心理狀態，評估是否適任監委。

唐德明指出，陳師孟說在民進黨執政下，司法官還能利用職權阻擋黨產會的工作，是國民黨的打手，認為不能再像過去一樣無法無天，監院可以對於失控的法官做些「亡羊補牢」的工作，唐認為，陳的說法充分顯示執政的傲慢，不照民進黨意思清算、追殺國民黨的司法官就是司法敗類，這是赤裸裸的干預司法。

唐德明說，司法分案是抽籤，代表所有司法官都有機會抽到審理相關案件，但只要判決不服和陳師孟的意思，就要擔心被「除垢法」清除，而且日後被監委約談、糾正、彈劾，大概變成家常便飯。

唐德明強調，陳師孟還沒成為監委前就說這種話，就是干預司法，呼籲司法院和法務部立刻對陳提出強烈抗議，要求立院否決陳的監委提名。

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明召開記者會批監委提名人陳師孟干預司法。（記者林良昇攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明召開記者會批監委提名人陳師孟干預司法。（記者林良昇攝）

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