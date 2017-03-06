陳師孟稱要彈劾黨國思想司法官 國民黨：干預司法
2017-03-06 11:35
〔記者林良昇／台北報導〕監委被提名人、前總統府秘書長陳師孟日前指出，監察權非常重要，能「廢物利用」發揮彈劾功能，讓黨國思想的司法官不能像過去無法無天，國民黨今痛批，陳還沒成為監委就說這種話，是干預司法，司法院和法務部應立刻提出強烈抗議，立院也應否決陳師孟的監委提名。
國民黨今召開記者會，國民黨文傳會副主委唐德明表示，陳師孟昨談到司法時兩度激動落淚，並揚言要立「除垢法」，讓惡質法官、恐龍法官永不錄用，而陳所謂的惡質、恐龍法官，是專指陳所認定「辦綠不辦藍」，審理前總統陳水扁及前交通部長郭瑤琪的法官。
唐德明認為，陳師孟對於司法人員有偏執看法，不論是兩度激動落淚，或者是立「除垢法」等種種作為，都是非常不尋常的表現，呼籲必須審慎評估陳的心理狀態，評估是否適任監委。
唐德明指出，陳師孟說在民進黨執政下，司法官還能利用職權阻擋黨產會的工作，是國民黨的打手，認為不能再像過去一樣無法無天，監院可以對於失控的法官做些「亡羊補牢」的工作，唐認為，陳的說法充分顯示執政的傲慢，不照民進黨意思清算、追殺國民黨的司法官就是司法敗類，這是赤裸裸的干預司法。
唐德明說，司法分案是抽籤，代表所有司法官都有機會抽到審理相關案件，但只要判決不服和陳師孟的意思，就要擔心被「除垢法」清除，而且日後被監委約談、糾正、彈劾，大概變成家常便飯。
唐德明強調，陳師孟還沒成為監委前就說這種話，就是干預司法，呼籲司法院和法務部立刻對陳提出強烈抗議，要求立院否決陳的監委提名。
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