郝龍斌嘆台灣「自己打自己」 網友：在講KMT吧...
2017-03-06 11:39
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌近日在臉書上PO了一張「國際情勢圖」，其中，台灣的部分被寫為「誰都不打他，他自己打自己」，郝龍斌則下註解「反應了部份事實」，遭網友吐槽「你是在講KMT吧」。
郝龍斌在臉書貼出的這張圖上寫著：「美國：他想打誰？就打誰。」、「日本：誰打他，他就叫美國打誰。」、「中國：誰打他，他就打誰。」、「北韓：誰打他，他就打南韓。」、「台灣：誰都不打他，他自己打自己。」郝龍斌寫道：「雖然是趣談，但也反應了部份事實，如果上位者只靠打自己人來逞英雄，是沒有能力帶動進步與凝聚向心力的。」
郝龍斌轉貼這張圖片並且下此註解，讓網友們在PTT八卦板上狂吐槽：「愛國同心會打人時不知道他在哪裡。」、「你講這段話真的會讓人笑死。」、「KMT是刻意忘記自己正在黨內互打嗎。」、「阿郝，爭氣點，你黨內互打還沒打完呢。」
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