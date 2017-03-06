一中承諾書》透過國民黨 世新學生會長聲明挺校方

世新大學學生會長陳文越（圖左照片）透過國民黨發表聲明挺世新校方。（記者林良昇攝）

2017-03-06 11:04

〔記者林良昇／台北報導〕國內近半大學簽署所謂「一中承諾書」，曾是國民黨主席洪秀柱競選總統時的辦公室成員、現為世新大學學生會長的陳文越今透過國民黨發表聲明力挺世新校方，認為事件已經失焦，對於政治黑手惡意操作，攻擊世新大學感到遺憾。

國民黨今召開記者會，讓陳文越透過電話對媒體發表聲明，不過，國民黨強調，陳的聲明與國民黨沒有關係。

陳文越說，對於世新大學的「教學合作聲明書」一事，經過4天討論，已經失焦，對於政治黑手惡意操作假議題介入校園，攻擊世新大學感到遺憾。

陳文越表示，世新大學所有的授課大綱與內容都是通過校方三級三審及教育部核示後才確立的，在非政治相關的課堂上不談及敏感政治議題，讓學術歸學術、政治歸政治，這份合約也只是針對有需求的陸生提供的重申政治不涉入校園的文件，這和世新大學承不承認「一中原則」完全是兩碼子事。

陳文越說，在事情尚未釐清前，媒體逕以「一中承諾書」一詞混淆大眾視聽，並以錯誤的解釋扭曲內容，惡意攻擊世新大學，不論校方的政治立場為何，在此一被亂扣帽子的事件上，這明顯才是政治力的介入，身為世新大學學生，深感憤慨與遺憾。

陳文越表示，議題能被討論是非常好的，但不希望理性討論淪成政治口水戰，別讓神聖的校園學習環境成了政治角力的戰場。

至於，有學界已發起捍衛學術自由的活動，陳文越則說，教育單純化和言論自由該怎麼平衡？每個人觀點不一樣，她身為世新大學學生會會長，著重點在「一中承諾書」這個詞，讓著重點已經被混淆掉了。

國民黨文傳會副主委洪孟楷說，所謂一中承諾書是假議題，其內涵根本不是「一中」 而是不要讓學生參與政治活動，教育部長潘文忠在一開始就認定不合法，在程序上明顯不合，教育部若認為不妥，應先由教育部提供一份認為可行的聲明書範本，而非雞蛋裡挑骨頭。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，若真的是一中承諾書，更能證明中華民國是獨立自主的國家，國號是中華民國，不是台灣國，當然不會是一中一台、兩個中國、更不會是台獨。