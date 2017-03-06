談司法改革 法官：應自治、排除人事派系鬥爭

與會法界人士，左起最高行政法院法官帥嘉寶、北科大設計學院院彭光輝、基隆地院法官陳志祥、台大教授陳志龍、商業發展研究院董事長許添財、高等法院法官吳祚丞、台北地院法官趙子榮。（記者張文川攝）

2017-03-06 11:16

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第二組召開第二次分組會議，昨有多位法官在一場座談會現身談自己成為被改革對象的意見，提醒政府在高呼改革的同時，莫忘確保司法的獨立審判。

有學者主張廢除司法院，以免法官為了升官而整天搞人事派系鬥爭；有法官認為法官評比制度只會找病號、案量少的法官開刀，根本動不了恐龍法官；有二審法官直言，很多二審法官為了證明自己沒有收錢，只好「防衛性判決」駁回上訴維持原判，這對司法公正性絕非好事。

台灣財經刑法研究會等團體，昨在台大校友會館舉辦「全民票選愛心司法人」座談會，尋找具前瞻性、有愛心的司法官，請民眾至網站推薦與票選，以鼓勵代替指責，表揚好的法官，會中邀集數位法官現身談甘苦。

基隆地院法官陳志祥說，應讓法官自治才能保障審判獨立，過去法院法官要被派去刑事或民事庭，全是院長說了算，現在已進步到由法官自填志願，院長已無法以行政、人事手段介入審判，但目前派任庭長、院長提名權仍在司法院長手裡，司法院仍可以干涉司法獨立審判。

台大法律系教授、台灣財經刑法研究學會創會理事長陳志龍主張廢除司法院，歐洲的司法系統並未設置行政機關，只設置專門獨立判斷的各級法院，「沒有比賽（官司），就沒有裁判」，而我國司法院有正副院長、秘書長、廳長，使得有些法官汲汲營營於升官、搞人事派系鬥爭，廢除司法院可以免除這些紛擾。

台北地院法官趙子榮指出，現行法官評比制度並不妥善，司法院認為恐龍法官只是因法律見解不同，基於審判獨立而不能干涉，動不了恐龍法官，又不得已要揪出不良法官，所以只好透過評比來處罰生病復健中的、案件較少的法官，以致幾乎每個法官為了趕進度，都在超時加班，「法官累，民眾評價也差」。

最高行政法院法官帥嘉寶說， 司法應視為資訊業，目標是「規範資訊」以增進社會福祉，要寫出易理解、有說服力的判決，但行政判決通常很難讀，因為法官若寫得太清楚，就會失去人民與政府間的迴旋空間，因此往往只保守地宣判「撤銷原處分」，要原機關「另為適法處分」，不敢判「應如何處分」，而難讀的判決最難寫，以致法官愈做愈累，判決也無法說服人民而日漸放棄司法。

陳志龍將司法官分為3種類型，1.是有愛心的「前瞻司法人」，看得到自己是在做前瞻性，有益釋放法治的正面能量；2.是亦步亦趨的「保守司法人」，他跟隨判決舊例、上級所定的標準，墨守成規不敢越雷池一步，扮演狗尾續貂的角色，智慧、勇氣、能力不足以做出前瞻判決；3.是負面能量的「墮落司法人」，或許因別有居心而做出反人權、反法治的乖常判決，往往成為獨裁劊子手。主張表揚好的第一種司法人，汰除另兩種司法人。

高等法院法官吳祚丞說，要營造有利於前瞻、愛心司法官存活的客觀條件，目前司法官案量過多，「醫生一天看一百五十診，你還會相信他的醫術嗎？」，且二審不少法官有種心態，為了撇清自己沒收錢，傾向於防衛性地駁回上訴以杜眾口，法官站在本位立場、而非依證據公正判案，並非國家之福。

台大法律系教授陳志龍（右）將法官分為三種類型，要尋找有前瞻性的司法人，汰除心態墮落、保守的司法官。（記者張文川翻攝）