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北市都更案遭偷拆 內政部長：修都更條例補強

內政部長葉俊榮今在立院備詢時表示，未來將修正都更條例補強。（記者陳鈺馥攝）

2017-03-06  10:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長安西路1處都市更新案，3日發生民眾還在協調都更案，房子卻遭偷拆。對此，內政部長葉俊榮今在立院備詢時表示，未來將修正都更條例補強。

國民黨立委曾銘宗今質詢時問及，台北市都更有住戶被偷拆，現在該如何處理？

葉俊榮指出，台北市政府有許多處理機制，正開會要介入協調，都更推動在程序正義有許多課題要面對，這個案來看已走到可以拆除程度，但仍要跟當事人有協商，不能這樣倉促，多協商才能讓事情圓滿完成。

曾銘宗說，過去苗栗大埔張藥房也被強拆，都更法對此只能罰9萬元實在太低，未來有無修正必要？

葉俊榮說，有修正必要，未來也應該經過協商，協商若不夠完整，地方政府要能處理調處，法律也要有介入機會，會針對程序補強時，討論都更條例修正時這會是重點。

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標題：北市都更案遭偷拆 內政部長：修都更條例補強


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