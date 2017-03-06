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諾魯總統將率團訪台 小英將軍禮相迎

2017-03-06  10:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國位於南太平洋的友邦諾魯共和國總統瓦卡閣下（H.E. Baron Waqa）伉儷，今天率代表團一行11人應邀來訪，進行國是訪問。

諾魯總統瓦卡來台訪問，外交部今發布新聞稿表示，為表示我對瓦卡總統閣下伉儷的禮遇及重視，總統蔡英文將在中正紀念堂以隆重軍禮歡迎，並在台北賓館以國宴款待瓦卡總統一行人。瓦卡總統訪台期間，也將接受外交部長李大維伉儷設宴款待，並參訪金門、參觀台中榮民總醫院、我國太陽能產業及紡織產業等。

我國國與諾魯在1980年正式建立總領事級外交關係，並設立總領事館，1990年總領事館升格為大使館，曾在2003年斷交並與中國建交，後我方與諾魯又於2005年恢復大使級外交關係。外交部表示，此次是瓦卡總統第13次應邀來訪，也是瓦卡總統第6度以總統身分蒞臨。我國與諾魯共和國在農業、醫療衛生、潔淨能源、人才培訓及文化交流等領域進行多項合作計畫，成效卓著，深獲諾魯朝野及人民肯定。諾魯堅定支持我國參與國際與區域組織及活動等案，兩國邦誼篤睦。

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  • 外交部說明諾魯總統瓦卡來台訪問事宜。（資料照，記者彭琬馨攝）

    外交部說明諾魯總統瓦卡來台訪問事宜。（資料照，記者彭琬馨攝）

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