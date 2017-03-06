獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機

2017-03-06 10:06

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院發展無人機技術再升級！據高層官員今天透露，中科院已將目前的長航程、大型無人機「騰雲機」，發展成具備「電子偵蒐及干擾」作戰功能的無人電戰機，可擔任戰鬥機機隊的前導，破壞敵方對我戰機的雷達偵測。

至於大型無人機是否已進行掛彈測試，成為具有作戰功能的無人機？何時可以對外展示？官員說，對此不做評論，目前也無可奉告。

中科院投入相當多的心力及資源在無人機技術發展上，成效也已經逐展現出來，小型的無人機「紅雀」、中型無人機「銳鳶」已經在國軍部隊使用之外，這兩型無人機的技術也透過技術轉移到民間公司，並且得到東南亞國的訂單，大型無人機由於載具體積空間大，更適合做多用途的發展。

高層官員今天透露，中科院是以「騰雲機」為載具，搭配中科院自行研製的電子偵蒐與干擾系統，讓原本只具有一般偵蒐功能的「騰雲機」，升級為可對敵方進行電子偵蒐與電子干擾的無人電戰機。

他指出，中科院日前率團至中東的阿布達比防衛展參展，其中，就展示了由大型無人機升級而成的「無人機電子偵蒐與干擾系統」，在展示影片中，中科院說明，一旦在作戰需要時，可由無人電戰機擔任戰鬥機機隊的前導，並在偵蒐到敵方雷達或是飛彈陣地時，無人電戰機即可發出干擾波，破壞敵方雷達及飛彈陣地對我戰鬥機隊的追蹤及鎖定。