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清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡
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處理陳抗暴力不力？ 內政部長：有確實監控掌握

2017-03-06  09:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部部長葉俊榮上週六早上跑步時腳部意外受傷，今早他架著拐杖一拐一拐走到立法院報告業務狀況，針對外界批判警政署對陳抗暴力事件沒積極作為，他受訪指出，警政署都有監控掌握，未來將加強確保。

葉俊榮表示，警政署長陳國恩其實很努力確保民眾有和平的集會，也呼籲大家不要互相挑釁傷害，警政署設有監控中心，會監控每一個現場。

葉俊榮說，像年金改革的陳抗現場，警政署長常有在現場掌握狀況，自己和他也有保持聯繫，署長若沒親自在場，也會在指揮中心處理。

葉俊榮呼籲，討論社會政策時，要回歸合理討論，警方確保民眾安全，大家若有不同意見，過程中也要尊重對方意見，但難免會有不滿意之處，將持續加強提供更好的服務。

對於清泉崗毒品查緝問題，葉俊榮也說，任何問題都有處理機制，警方在緝毒方面相當努力，刑事局也有緝毒中心，最近很多案件都破得非常好，無論是國境攔截、破獲人數都比去年高，「多給他們一些努力吧！」

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  • 內政部部長葉俊榮上週六跑步時受傷，今早只能坐著受訪及備詢。（記者陳鈺馥攝）

    內政部部長葉俊榮上週六跑步時受傷，今早只能坐著受訪及備詢。（記者陳鈺馥攝）

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