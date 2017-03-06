| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡
 首頁 > 政治

內政部長慢跑受傷 拄著柺杖到立院

2017-03-06  09:38

〔即時新聞／綜合報導〕內政部長葉俊榮今日拄著柺杖出現在立法院，瞬間引起大批媒體注意，他表示自己是因為慢跑才會讓腿部受傷。

據《三立新聞》報導，葉俊榮今天將在立院內政委員會報告，他說星期六去跑步時不慎受傷，好像有點發炎，不過到現在都沒有時間看醫生，只好先拿著拐杖上班。

廣告
  • 內政部長葉俊榮跑步受傷，今日拄著柺杖出現在立法院。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    內政部長葉俊榮跑步受傷，今日拄著柺杖出現在立法院。（資料照，記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內政部長 拐杖 葉俊榮
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：內政部長慢跑受傷 拄著柺杖到立院


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.