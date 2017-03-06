內政部長慢跑受傷 拄著柺杖到立院

2017-03-06 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕內政部長葉俊榮今日拄著柺杖出現在立法院，瞬間引起大批媒體注意，他表示自己是因為慢跑才會讓腿部受傷。

據《三立新聞》報導，葉俊榮今天將在立院內政委員會報告，他說星期六去跑步時不慎受傷，好像有點發炎，不過到現在都沒有時間看醫生，只好先拿著拐杖上班。