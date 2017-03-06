台人赴韓涉詐騙被捕 李大維：在韓使用假名
2017-03-06 09:40
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣女子江芸儀與鄧姓女子前往南韓失聯逾半個月，引起台韓媒體與網友關注，結果證實兩人是在南韓涉及電信詐騙犯罪被逮捕。外界質疑為何台人遭捕政府確不知情？外交部昨表示，江女要求韓警不要通報家人及台灣代表處；外交部長李大維今回答媒體詢問時進一步指出，當事人在韓甚至使用假名，故政府難以掌握。
失聯的兩女一開始傳出是江女與許女，惟現已證實應為江女與鄧女。江鄧二人於2月中到韓國，14日與15日就先後被捕，之後音訊全無。江母因此焦急尋人，透過網路與政府協尋，並於2月25日報警，韓國警方經過交叉比對逮捕之外籍人士後才確認兩人身分。
李大維今早出席立法院外交委員會備詢，會前受訪時表示，當事人一開始不願意通知家屬與政府，而且使用假名，所以政府難以掌握。兩人將在韓受審，是否服滿刑期才能回台？李大維則說細節還要和韓國司法當局討論，才會有進一步進展，現在談後續問題仍言之過早。
至於是否影響免簽？李大維則表示到目前還沒有任何國家作此表示。海外詐騙頻傳，李大維也說，政府針對海外詐騙屬於跨部會議題，包括法務部、陸委會、警政署等單位，不是外交部能夠置喙的，政府的確有一些因應作為和跨部會機制運作中，目前還沒有看到結果，但可以告訴大家，總統非常關注這件事情。
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