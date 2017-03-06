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談轉型正義 鄭麗君：非去蔣而是去威權化

文化部長鄭麗君今天接受廣播節目專訪，她重申中正紀念堂轉型是推動轉型正義，不是去蔣化，而是去威權化。 （記者陳逸寬攝）

2017-03-06  10:31

〔即時新聞／綜合報導〕228事件今年屆滿70週年，文化部長鄭麗君日前宣布推動中正紀念堂轉型，停售蔣中正公仔、文具等威權統治者意象鮮明的商品，不再於開閉館時播放〈蔣公紀念歌〉，遭國民黨批評是「去蔣化」。鄭麗君今早親上火線，接受廣播節目專訪談轉型正義，也重申中正紀念堂轉型不是去蔣化，而是去威權化。

綜合媒體報導，鄭麗君今天接受Hit FM台北之音《蔻蔻早餐》廣播節目專訪，表示推動轉型正義是大方向，中正紀念堂在228閉館是正確決定，禁歌也不算是轉型正義，選擇真誠面對過去，才算是真正轉型正義。

鄭麗君強調，轉型正義不是在功過評定，而是釐清政治責任，釐清責任歸屬之後，才能促進社會與族群和解，這無涉及統獨與黨派，下架蔣中正公仔等措施，是推動轉型正義，不是去蔣化，而是去威權化。

鄭麗君表示，轉型正義無關左右統獨、左右世代，「世界上許多國家也都曾經做過轉型正義，這些國家都還存在啊！」鄭麗君說，對於威權時期所受到的歷史，應該還原真相，「文化部在做中正紀念堂轉型的，也希望多做溝通與對話，對我來說，溝通與對話也很有價值」。

鄭麗君也說，轉型正義有兩大前提，首先是法治基礎要建立，再來是國會要有共識，「朝野各黨都要有共同的共識，就連促轉條例、政治檔案法這些修法過程，都要讓下一輩知道」。

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  • 文化部長鄭麗君上電台節目接受專訪。 （記者陳逸寬攝）

    文化部長鄭麗君上電台節目接受專訪。 （記者陳逸寬攝）

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